Экономика

РБКРБКОрешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По его словам, «будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами».
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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