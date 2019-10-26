Экономика
РБКОрешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По его словам, «будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами».
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Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Здоровье
У жителей тобольской деревни подтвердили гаффскую болезнь
Всего на вертолете были госпитализированы восемь человек, которые заболели после употребления рыбы из озера Андреевское, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:59
Космос
В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид
Kazanfirst.ru 22 октября в 15:21
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru 11:23
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Общество
В ходе беспорядков в Багдаде пострадали более 200 человек
Один участник протестов погиб и более 200 человек пострадали в ходе подавления беспорядков в Багдаде, 25 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:57
Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс 17:40
Общество
Бутина села в самолет из Майами в Москву
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Известия 18:01
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 17:30
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
ТагилСити.ру 03:08
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
РИА Новости 11:11
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
РБК 15:09
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 15:21
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily вчера в 12:38
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Футбол
ЦСКА уступил «Ференцварошу» в матче Лиги Европы
Metaratings вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»
Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
StarHit.ru вчера в 01:00
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Армия и оружие
WSJ: США могут направить на северо-восток Сирии около 500 солдат
РИА Новости вчера в 20:43