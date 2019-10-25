Экономика

РБКРБКОрешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По его словам, «будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами».
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Трое солдат смогли выжить во время стрельбы в воинской части под Читой.
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Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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