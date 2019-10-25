Экономика
РБКОрешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По его словам, «будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами».
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Политика
В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала
Японские СМИ сообщают, что в отставку из-за громкого скандала подал министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.
Политика
В МИД России предложили Украине отправить в Донбасс гумпомощь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
Космос
В России запустят возвращаемую ракету-носитель
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
В Санкт-Петербурге спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550, который является первой подобной разработкой в истории России.
Армия и оружие
В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Футбол
«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу
Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
Армия и оружие
Минобороны России рассказало о ситуации на северо-востоке Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности", — сказал Бакин.
Происшествия
В Белоруссии мужчину приговорили к расстрелу за убийство младенца
Хоккей
Виталий Кравцов продолжит карьеру в составе «Трактора»
Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов продолжит карьеру в составе «Трактора».
Происшествия
При расстреле военнослужащих в Горном выжили трое солдат
Трое солдат смогли выжить во время стрельбы в воинской части под Читой.
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Политика
Конгрессмен: Бутина стала жертвой русофобии в США
Гражданка РФ Мария Бутина пострадала из-за неистовой русофобии в США.
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харви Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Экономика
ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
Политика
На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Происшествия
В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
Футбол
Галямин: ЦСКА еще может побороться за выход в плей-офф Лиги Европы
Футболистам московского ЦСКА по силам набрать нужное количество очков в оставшихся матчах группового этапа Лиги Европы, чтобы квалифицироваться в плей-офф турнира, заявил РИА Новости бывший защитник армейского клуба Дмитрий Галямин.
Здоровье
Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.