Экономика
РБКОрешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По его словам, «будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами».
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Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
Российская газета 13:30
Политика
В МИД России предложили Украине отправить в Донбасс гумпомощь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.
RT на русском 16:55
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru 11:23
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Александра Трусова чисто откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:46
Транспорт
Минтранс предложил обменивать бутылки на проезд в метро
Минтранс предложил оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми и стеклянными бутылки, а также алюминиевыми банками.
Национальная служба новостей 11:26
Армия и оружие
Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить РФ и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию, ведя масштабную информационную кампанию по расколу отношений двух стран.
РЕН ТВ 06:23
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Lenta.ru 08:28
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета 17:20
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
РИА Новости 05:29
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда 14:00
Армия и оружие
Минобороны России рассказало о ситуации на северо-востоке Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности", — сказал Бакин.
РИА Новости 16:27
Футбол
Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
RT на русском 05:52
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
RT на русском 01:54
Авто
В России средняя стоимость авто до 3 лет выросла до 878 тыс. рублей
Согласно отчету «Авито», в текущем году средняя стоимость автомобилей не старше 2016 года выпуска выросла на 9% — до 878 тыс. рублей.
SpeedMe 01:53
Футбол
Тренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке
Pravda.Ru 09:41
Музыка
Селена Гомес спела про Джастина Бибера
Певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который, по мнению поклонников, посвящен ее расставанию с Джастином Бибером.
Аргументы недели 16:05
Наука
Засуху поможет пережить растениям новый химикат
МедиаПоток 12:46
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru 09:28
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика 23 октября в 18:37
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Авто
УАЗ представил «Патриот» для ДПС
Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
Автоновости дня вчера в 09:20
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда вчера в 07:31
Политика
Конгрессмен: Бутина стала жертвой русофобии в США
Гражданка РФ Мария Бутина пострадала из-за неистовой русофобии в США.
Московский Комсомолец 17:00