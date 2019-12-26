Финансы
ТАССОрешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику. Рубль демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару с 29 ноября.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Орешкин рассказал, когда укрепление рубля не является поводом для оптимизма
ФедералПрессвчера в 04:32
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Баскетбол
ЦСКА в Калининграде обыграл «Милан» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над итальянским клубом "Милан" со счетом 78:75 в домашнем матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Общество
Федор Емельяненко рассказал об отношениях с братом
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил о непростых отношениях с младшим братом Александром Емельяненко, который также занимается этим видом спорта.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске
Соревнования пройдут на льду "Платинум-Арены", которая вмещает 7 тыс. человек. Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона.
Здоровье
Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка
Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Общество
Дольщики ЖК «Окский берег» просят достроить их дома
Большинство дольщиков «Окского берега» выступает против решения Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства не достраивать их дома.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски
Дерипаска объяснил американскому суду, почему он не олигарх Минфин США называл две причины введения санкций против Дерипаски: что миллиардер якобы действовал от имени и в интересах "высокопоставленного чиновника российского правительства", когда в 2005 году приобрел в Черногории алюминиевый комбинат, и то, что он "работает в энергетическом секторе" российской экономики.
Общество
Минобороны повысит зарплаты и пенсии военнослужащих России
В следующем году военные начнут получать оклады, увеличенные на 3%. В 2021 году зарплаты проиндексируют повторно на 4%. Рост доходов приведет к увеличению пенсий, поскольку их расчет базируется на окладах военных.
Здоровье
Онлайн-брифинг на тему: «Бесплатные диагностические услуги»
Марина Викторовна отвечала на вопросы о диагностических услугах, которые пензенцы могут получать по полису обязательного медицинского страхования, сколько застрахованных в сфере ОМС воспользовались такой возможностью в текущем году и какие изменения ожидаются в 2020 году.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
В США считают целесообразным ввести в Донбасс миротворцев ООН
Как отметил Тейлор, США считают, что урегулирование конфликта в Донбассе должно привести к восстановлению полного контроля Киева над данной территорией, а введение миротворцев ООН — стало бы «промежуточным шагом» к этому.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Авто
УАЗ продлит зимние каникулы до 10 февраля
Технологическая цепочка завода поэтапно будет запущена в обычный штатный режим с 10 февраля.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Хоккей
Игорь Макаров покинул «Авангард» и стал хоккеистом «Сибири»
Форвард Игорь Макаров, ранее в нынешнем сезоне КХЛ выступавший за омский "Авангард", стал игроком "Сибири", сообщает официальный Twitter новосибирского клуба.
Армия и оружие
В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.