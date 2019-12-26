Финансы

ТАССТАССОрешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику. Рубль демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару с 29 ноября.
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Орешкин рассказал, чем плохо укрепление рубля

Парламентская газета04:24

Взял новый курс

Российская газетавчера в 11:05

Орешкин оценил укрепление рубля для экономики РФ

REGNUMвчера в 02:49

Орешкин рассказал, когда укрепление рубля не является поводом для оптимизма

ФедералПрессвчера в 04:32

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Коммерсантъвчера в 04:12

Орешкин объяснил, почему укрепление рубля не всегда несет позитив

Росбалтвчера в 04:39

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

ТАССвчера в 02:22
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Происшествия

Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
РБК 06:44
Происшествия

В Казахстане назвали причину крушения самолета под Алма-Атой

Росбалт 03:15
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ЦСКА в Калининграде обыграл «Милан» в матче баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над итальянским клубом "Милан" со счетом 78:75 в домашнем матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ТАСС Спорт вчера в 14:03
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Газета.Ru 05:25
Общество

Федор Емельяненко рассказал об отношениях с братом

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил о непростых отношениях с младшим братом Александром Емельяненко, который также занимается этим видом спорта.
РБК вчера в 11:30
Армия и оружие

Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство

Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 07:05
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Коммерсантъ 06:55
Политика

Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Газета.Ru 06:11
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 05:13
Происшествия

После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Коммерсантъ вчера в 16:44
Происшествия

В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать

В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Московский Комсомолец 25 декабря в 07:06
Фигурное катание

Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске

Соревнования пройдут на льду "Платинум-Арены", которая вмещает 7 тыс. человек. Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона.
ТАСС Спорт 25 декабря в 16:53
Здоровье

Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка

Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Evo-rus.com 25 декабря в 10:35
Общество

Дольщики ЖК «Окский берег» просят достроить их дома

Большинство дольщиков «Окского берега» выступает против решения Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства не достраивать их дома.
АиФ Нижний Новгород 04:50
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Политика

Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски

Дерипаска объяснил американскому суду, почему он не олигарх Минфин США называл две причины введения санкций против Дерипаски: что миллиардер якобы действовал от имени и в интересах "высокопоставленного чиновника российского правительства", когда в 2005 году приобрел в Черногории алюминиевый комбинат, и то, что он "работает в энергетическом секторе" российской экономики.
Forbes 01:00
Общество

Минобороны повысит зарплаты и пенсии военнослужащих России

В следующем году военные начнут получать оклады, увеличенные на 3%. В 2021 году зарплаты проиндексируют повторно на 4%. Рост доходов приведет к увеличению пенсий, поскольку их расчет базируется на окладах военных.
Актуальные Новости вчера в 01:39
Здоровье

Онлайн-брифинг на тему: «Бесплатные диагностические услуги»

Марина Викторовна отвечала на вопросы о диагностических услугах, которые пензенцы могут получать по полису обязательного медицинского страхования, сколько застрахованных в сфере ОМС воспользовались такой возможностью в текущем году и какие изменения ожидаются в 2020 году.
Пенза-взгляд вчера в 02:07
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Политика

В США считают целесообразным ввести в Донбасс миротворцев ООН

Как отметил Тейлор, США считают, что урегулирование конфликта в Донбассе должно привести к восстановлению полного контроля Киева над данной территорией, а введение миротворцев ООН — стало бы «промежуточным шагом» к этому.
REGNUM 06:35
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука 05:19
Авто

УАЗ продлит зимние каникулы до 10 февраля

Технологическая цепочка завода поэтапно будет запущена в обычный штатный режим с 10 февраля.
Автостат 01:25
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Хоккей

Игорь Макаров покинул «Авангард» и стал хоккеистом «Сибири»

Форвард Игорь Макаров, ранее в нынешнем сезоне КХЛ выступавший за омский "Авангард", стал игроком "Сибири", сообщает официальный Twitter новосибирского клуба.
РИА Новости 06:08
Армия и оружие

В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа

RT на русском 25 декабря в 15:16
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Энергетика

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Интерфакс 02:55
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
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