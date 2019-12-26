Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику. Рубль демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару с 29 ноября.

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

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