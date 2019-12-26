Финансы
ТАССОрешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику. Рубль демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару с 29 ноября.
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с чего всё началось
Уходящий год в экономике России завершается стабильно: рубль укрепляется, инфляция на исторически низкой отметке, доходы федерального бюджета превысили расходы. Ожидается, что в 2019-м соотношение объёмов иностранных инвестиций и ВВП будет самым высоким за много лет.RT на русском02:30
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Орешкин рассказал, когда укрепление рубля не является поводом для оптимизма
ФедералПрессвчера в 04:32
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