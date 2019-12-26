Финансы

ТАССТАССОрешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику. Рубль демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару с 29 ноября.
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Орешкин оценил укрепление рубля для экономики РФ

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Орешкин объяснил, почему укрепление рубля не всегда несет позитив

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Орешкин рассказал, когда укрепление рубля не является поводом для оптимизма

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Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Коммерсантъ04:12

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Мой Брянск04:45

Орешкин: укрепление рубля — не всегда повод для оптимизма

Парламентская газета02:34

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

ТАСС02:22
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Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Происшествия

В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Двое неизвестных в минувшую субботу напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева.
Интерфакс 04:08
Транспорт

Более 15 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября.
Москва 24 02:21
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Известия 04:47
Армия и оружие

«Жду еще больше удачи в любви»: что власть и бизнес ждут от 2020 года

Еще одно важнейшее событие, которое ждет нас в 2020 году, — всемирная выставка ЭКСПО в Дубае.
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Кино

В российский кинопрокат выходит комедия «Холоп» Клима Шипенко

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Общество

Мнучин объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил "исчезновение" полутора триллионов долларов наличными.
Газета.Ru 04:48
Авто

«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada

В среднем повышение рекомендованных розничных цен на весь модельный ряд составит 2,3%. По данным издания, больше всего подорожает седан Lada Vesta на 3,8% до 629,9 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 24 декабря в 23:17
Экономика

Переводы с карты на карту по номеру телефона в Хакасии станут платными

Центробанк с 1 января начнёт брать комиссию с банков, подключённых к системе быстрых платежей (СБП), за переводы между физлицами.
Новая Хакасия.Online 23 декабря в 06:24
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Происшествия

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

Интерфакс 04:49
Общество

Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
REGNUM 03:34
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Известия 04:06
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 24 декабря в 01:36
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Политика

Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Общество

УФАС Курганской области уличила «ЮТэйр» в необоснованных тарифах

Пассажиры пожаловались на превышение цен в 6,2 раза по сравнению с другими перевозчиками УрФО Управление ФАС Курганской области по итогам анализа тарифов, установленных авиакомпанией "ЮТэйр" на рейсы Курган-Москва-Курган, выдала перевозчику предупреждение.
Правда УрФО 03:59
Политика

В Кремле прокомментировали идею нормандского формата для Грузии

Нормандский формат уникален и был создан для Украины, с Грузией другая структура проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею создать нормандские переговоры между грузинской и российской сторонами.
RT на русском 04:43
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 27 декабря до 61,77 рубля

Банк России установил на 27 декабря официальный курс доллара на уровне 61,7676 рубля, что на 5,12 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 04:40
Политика

В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 04:32
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Политика

Эрдоган решил отправить войска в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая в Анкаре, что турецкая армия пойдет туда, куда Турцию пригласят.
Московский Комсомолец 04:00
Политика

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
REGNUM 05:12
Политика

Дамаск подаст иск против США за разграбление сирийской нефти

Официальный Дамаск заявил о подготовке к подаче иска против США за разграбление нефтяных месторождений Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 16:58
Общество

Роструд объяснил порядок выплаты зарплаты в новогодние праздники

Руководитель Роструда Иван Шкловец рассказал, как будет оплачиваться труд в продолжительные новогодние выходные.
News.ru 24 декабря в 22:26
Фигурное катание

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 04:39
Армия и оружие

Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году

Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.
ТАСС 03:07
Происшествия

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Экономика

Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных

Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Газета.Ru 05:10
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