Финансы
ТАССОрешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику. Рубль демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару с 29 ноября.
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Общество
Умерла худрук «Современника» Галина Волчек
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
Происшествия
Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса
Следователь СК отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву).
Единоборства
Емельяненко принял вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов главы ЧР Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус
На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Хоккей
Кошечкин и Нестрашил принесли «Металлургу» победу над рижским «Динамо»
В Риге матчем между местным "Динамо" и магнитогорским "Металлургом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Гаджеты
Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Политика
США намерены противостоять России в Средиземном море
Вашингтон будет укреплять свое влияние в Средиземном море через усиление связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает издание The Hill.
Космос
Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор
Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
Общество
Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете
Женщины смогут выбрать себе дело по душе. Как отметил Топилин, во время декрета женщины теряют квалификацию.
Происшествия
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании
Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора в четверг Иран и ситуацию в Сирии.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые рассказала о разводе с Гелой Месхи
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод со своим третьим мужем Гелой Месхи.
Армия и оружие
Британия направила в Ла-Манш корабль для слежки за российским судном
Судно Королевского флота было направлено из Портсмута в Ла-Манш для мониторинга за кораблём Балтийского флота ВМФ России.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Футбол
«Челси» проиграл «Саутгемптону» дома
В девятнадцатом туре английской Премьер-лиги «Челси» довольно неожиданно на своём поле проиграл «Саутгемптону» с результатом 0:2. Команда Ральфа Хазенхюттля провела по голу в каждом из таймов – отличились Майкл Обафеми и Натан Редмонд.
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
Власти Украины пригрозили оставить ДНР без воды
Украинские власти рассматривают вариант "водной блокады" ДНР, если республика не погасит долги за коммунальные услуги.
Политика
Путин сказал Нетаньяху, что спасло Россию и Израиль от конфликта
Президент РФ Путин сказал израильскому лидеру Нетаньяху, что, если бы премьером был кто-то другой, РФ и Израиль сейчас бы воевали.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла талантливая российская пианистка
«Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева», — написал учитель погибшей девушки, уточнив, что Валиева находилась в Будапеште на отдыхе со своим молодым человеком.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Культура