Финансы

ТАССТАССОрешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику. Рубль демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару с 29 ноября.
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