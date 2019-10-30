Экономика

РосбалтРосбалтОрешкин верит в рост инвестиций

По словам министра, реальный рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 2% (после роста на 4,3% в 2018 году).
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Орешкин прогнозирует положительную динамику по инвестициям

ГЛАС.RU03:38

От инвестиций ждут большего

Коммерсантъвчера в 14:44

Орешкин спрогнозировал рекордную с 2007 года долю инвестиций в ВВП

Rambler News Serviceвчера в 07:48

Орешкин верит в рост инвестиций

Росбалтвчера в 09:46

Орешкин ожидает ускорение роста инвестиций в основной капитал в 2019 году

News.ruвчера в 07:46

Орешкин прогнозирует инвестиции в основной капитал в 2019 году на уровне 21,6% ВВП

ТАССвчера в 06:57
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Общество

В ООН призвали прекратить расследование против дипломата Краснощёкова

В ООН призвали немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего 28 мая при нападении косовской полиции, и провести расследование в отношении нападавших, передаёт Интерфакс.
RT на русском 17:26
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета 17:38
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru 07:51
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Происшествия

Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
RT на русском 14:38
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года

Заработает закон о "суверенном Рунете" С 1 ноября вступает в силу закон об обеспечении безопасной и устойчивой работы российского сегмента интернета на случай, если его отключат от глобальной инфраструктуры Сети.
ТАСС 17:01
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Транспорт

Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
РИА Новости 15:39
Политика

Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.
Русская Планета 08:38
Армия и оружие

ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
RT на русском 11:35
Армия и оружие

Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии

В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Красная весна вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов

Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Росбалт вчера в 11:05
Политика

НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Армия и оружие

Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО

Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело 11:02
Футбол

«Спартак» победил «Ростов» в Кубке России

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» в родных стенах переиграл «Ростов» и обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира.
Свободная Пресса 14:34
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Политика

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Владимир Путин посетил в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и строящийся корвет "Гремящий", который могут оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
РИА Новости 13:21
Политика

Welt: Киев получил выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой Украина названа "победителем" в борьбе против "Северного потока — 2".
РИА Новости 14:23
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль вчера в 02:37
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Культура

Ургант высмеял роспуск продюсерского центра Фадеева

В шоу «Вечерний Ургант» ведущий Иван Ургант пошутил над роспуском продюсерского центра MALFA Максима Фадеева.
Культуромания 04:05
Общество

«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Общество

В Москве пропала румынская певица INNA

Московская полиция разыскивает румынскую певицу Елену Апостоляну, выступающую под сценическим псевдонимом INNA.
Комсомольская правда 17:43
Наука

Созданы микророботы, удаляющие радиоактивные отходы

Naked Science 10:37
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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