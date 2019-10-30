Экономика
РосбалтОрешкин верит в рост инвестиций
По словам министра, реальный рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 2% (после роста на 4,3% в 2018 году).
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Общество
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера
Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Политика
Столтенберг не смог назвать возможные сроки вступления Украины в НАТО
Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
Политика
Стало известно о сотрудничестве команды Зеленского с вице-премьером Януковича
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер страны времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский сотрудничает с офисом нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Здоровье
В Смоленской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области, заболеваемость ниже эпидемического порога регистрировалась во всех возрастных группах, кроме группы детей от 7 до 14 лет, где заболеваемость находилась на уровне предыдущей недели.
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Политика
Конгресс США признал геноцид армян
Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщается в Twitter Палаты представителей.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Общество
Переход на четырехдневную неделю не поддержало ни одно предприятие
Инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны, сообщил заместитель министра экономического развития Петр Засельский.
Политика
Богдан рассказал об усталости Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
Общество
Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России
Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
Экономика
Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Финансы
Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.