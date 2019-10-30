Экономика

РосбалтРосбалтОрешкин верит в рост инвестиций

По словам министра, реальный рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 2% (после роста на 4,3% в 2018 году).
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От инвестиций ждут большего

Коммерсантъвчера в 14:44

Орешкин спрогнозировал рекордную с 2007 года долю инвестиций в ВВП

Rambler News Serviceвчера в 07:48

Правительство определилось, как заманить инвесторов

Парламентская газетавчера в 09:57

Орешкин верит в рост инвестиций

Росбалтвчера в 09:46

Отставание от глобальной экономики преодолеть не получится

Независимая газетавчера в 14:26

Орешкин ожидает ускорение роста инвестиций в основной капитал в 2019 году

News.ruвчера в 07:46

Орешкин прогнозирует инвестиции в основной капитал в 2019 году на уровне 21,6% ВВП

ТАССвчера в 06:57
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Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс вчера в 11:16
Происшествия

В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Российская газета 02:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера

Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.
Регион online 29 октября в 09:30
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

РБК 00:40
Политика

Столтенберг не смог назвать возможные сроки вступления Украины в НАТО

Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.
REGNUM 04:25
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика

Стало известно о сотрудничестве команды Зеленского с вице-премьером Януковича

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер страны времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский сотрудничает с офисом нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Lenta.ru 03:48
Здоровье

В Смоленской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области, заболеваемость ниже эпидемического порога регистрировалась во всех возрастных группах, кроме группы детей от 7 до 14 лет, где заболеваемость находилась на уровне предыдущей недели.
Смоленская газета вчера в 02:23
Кино

Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России

Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России

РИА Новости 03:51
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Политика

Конгресс США признал геноцид армян

Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщается в Twitter Палаты представителей.
Газета.Ru 29 октября в 19:59
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Общество

Переход на четырехдневную неделю не поддержало ни одно предприятие

Инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны, сообщил заместитель министра экономического развития Петр Засельский.
Взгляд.ру 03:39
Политика

Богдан рассказал об усталости Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47
Общество

Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России

Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости вчера в 09:01
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Экономика

Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
РБК 02:54
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Финансы

Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 03:33
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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