Экономика

РосбалтРосбалтОрешкин верит в рост инвестиций

По словам министра, реальный рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 2% (после роста на 4,3% в 2018 году).
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От инвестиций ждут большего

Коммерсантъвчера в 14:44

Орешкин ожидает ускорение роста инвестиций в основной капитал в 2019 году

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Парламентская газетавчера в 09:57

Орешкин верит в рост инвестиций

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Отставание от глобальной экономики преодолеть не получится

Независимая газетавчера в 14:26

Орешкин прогнозирует инвестиции в основной капитал в 2019 году на уровне 21,6% ВВП

ТАССвчера в 06:57
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Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия вчера в 16:01
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СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости вчера в 20:43
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Общество

Названы сроки строительства моста на Сахалин

Российская газета вчера в 23:57
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК вчера в 04:42
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16

В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
RT на русском вчера в 08:09
Космос

Стал известен состав новой экспедиции на МКС

Lenta.ru вчера в 19:55
Музыка

Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении

Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Телепрограмма 29 октября в 11:59
Происшествия

В Екатеринбурге уволен водитель такси, хамивший и угрожавший клиенту

В Екатеринбурге уволен водитель такси, который изменил стоимость заказа, а после отказа хамил и угрожал клиенту.
REGNUM вчера в 23:27
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Культура

Как 10-летний абаканец оказался внуком Юрия Стоянова?

Хакасия вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Политика

В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК вчера в 13:16
Музыка

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Культура

Иван Дорн решил на год уйти со сцены

OAnews вчера в 02:00
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 29 октября в 08:23
Политика

Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
РИА Новости вчера в 21:12
Общество

Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России

Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Общество

Сюрпризы от звезд на ноябрь: Гороскоп для всех знаков зодиака

Всем знакам зодиака, чтобы добиться успеха, придется интенсивно потрудиться, но без фанатизма.
ИА ЯСИА вчера в 22:31
Экономика

Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

Достигнуть большего помешает повысившаяся ставка НДС, при помощи которой власти финансируют нацпроекты, полагает эксперт.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика

Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе

Газета.Ru вчера в 07:46
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OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представят во втором квартале 2020 года

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представят во втором квартале 2020 года, тогда как OnePlus 7 показали 14 марта.
Astera вчера в 14:42
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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