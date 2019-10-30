Экономика
РосбалтОрешкин верит в рост инвестиций
По словам министра, реальный рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 2% (после роста на 4,3% в 2018 году).
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Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Футбол
Сегодня пройдут матчи 1⁄8 финала Кубка России
Столичное Торпедо сегодня сыграет с Балтикой, а Оренбург с Химками. Телеканал Матч ТВ покажет в прямом эфире матч Спартак – Ростов.
Эхо Москвы 00:06
Политика
США официально признали геноцид армян в Турции
29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.
МонаВиста вчера в 04:52
Политика
Лавров назвал решение Дании по газопроводу ответственным подходом
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток — 2» является ответственным подходом и что данное решение продиктовано интересами Европы.
News.ru 07:09
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Политика
Мэр Краснотурьинска попал в федеральный скандал из-за Шипулина
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов стал героем громкого федерального скандала.
Политсовет 06:11
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат вчера в 16:16
Политика
Рогозин заявил о завышенных ожиданиях общества от «Роскосмоса»
Большую часть проблем космической отрасли, к которым Рогозин отнес, в частности, непрофессионализм и коррупцию, госкорпорация, по словам ее главы, планирует решить за два-три года.
РБК 05:51
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда вчера в 10:25
Общество
В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости 00:14
Политика
НАТО призвала передать Украине контроль над Крымом
НАТО призвала Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове, говорится в одобренном в четверг в Киеве заявлении комиссии Украина-НАТО.
РИА Новости 06:39
Политика
По ситуации с местами в школах нужны экстренные меры, заявил Путин
Нужно предпринимать экстренные меры по улучшению ситуации с местами в школах, учитывая будущие демографические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:59
Политика
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
Общество
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
Известия 00:08
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости 29 октября в 09:36
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 04:06
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Известия вчера в 12:20
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК 05:42
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика
Все посольства Израиля в мире закрылись
Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени.
Lenta.ru вчера в 05:17
Здоровье
Медсестры раскритиковали россиян за костюмы на Хэллоуин
Россияне, выбирающие на Хэллоуин образ медсестры, искажают представление о непростой профессии медработника.
Газета.Ru 04:49
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно принял резолюцию против присоединения России к формату G7.
RT на русском 06:10
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Отдельно составлен рейтинг фильмов, популярных в 2019 году: - Пользователи выше всего оценили "Оно 2" - продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты "Я иду искать" с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и "Клаустрофобы" - о смертельном квесте, - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Комсомольская правда 00:35
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50