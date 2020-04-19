Общество

REGNUMREGNUMОрешкин видит перспективы быстрого восстановления экономики России

Москва, 19 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Россию ожидают негативные цифры по итогам второго квартала, но восстановление экономики «может быть быстрым».
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Результаты второго квартала будут негативными для экономики России

Эхо Москвы09:30

Орешкин предсказал негатив в экономике во втором квартале

Московский Комсомолец06:57

Орешкин заявил, что экономика России пройдет второй квартал с негативными цифрами

ТАСС07:47

Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России

RT на русском07:41

«И безработица вырастет, и доходы снизятся». Орешкин ожидает негативных результатов второго квартала для экономики России

Фонтанка.Ру06:59

Орешкин рассказал о негативном прогнозе по итогам второго квартала

РИА Новости07:57

Орешкин: у российской экономики есть возможности для быстрого восстановления

Вести.Ru06:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
1,8K
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
252
Экономика

Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
691
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
258
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Говорит Москва вчера в 07:25
2,6K
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
1,6K
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
29
Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
12
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
101
Шоу-бизнес

Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии

Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
64
Общество

Названы сроки выпуска автомобилей Aurus

Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили.
Вести.Ru 09:56
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
25
Экономика

Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
РБК 10:00
3
Экономика

В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты

Колебания цен на продукты в России очень несущественные, серьезных изменений не зафиксировано.
Российская газета 09:42
59
Общество

Профессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Вторая волна пандемии COVID-19 реальна, если медики не разработают профилактическую вакцину, но она в любом случае будет уже не такой масштабной, считает академик Российской академии наук Сергей Недоспасов.
РИА Новости 10:01
868
Общество

В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс

Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
58
Культура

В Москве умер композитор Александр Вустин

Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
1
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
1,8K
Здоровье

Число смертей от коронавируса в Белоруссии достигло 47

News.ru 06:42
19
Общество

В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения

Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
130
Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
101
Общество

Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
4,3K
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество

Минздрав Краснодарского края велел больницам самим шить себе бахилы

Задействовать сотрудников для пошива бахил рекомендовала больницам заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко 18 апреля в ходе видео-конференции с руководителями больниц региона.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
2
Экономика

С начала марта россияне сняли со счетов около триллиона рублей

С начала марта россияне сняли со счетов через банкоматы и банковские отделения около триллиона рублей. Это больше чем за весь прошлый год.
Агентство Телеграф 08:40
2
Общество

Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости вчера в 07:23
49
Общество

Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май

Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 вчера в 01:41
129
Политика

Лукашенко пошел в храм, несмотря на опасность заболеть

Александр Лукашенко убежден, что Белоруссия выбрала правильную тактику борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 09:30
6
Общество

Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор

Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
105
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное