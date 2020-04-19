Общество
REGNUMОрешкин видит перспективы быстрого восстановления экономики России
Москва, 19 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Россию ожидают негативные цифры по итогам второго квартала, но восстановление экономики «может быть быстрым».
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
Экономика
Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Общество
Названы сроки выпуска автомобилей Aurus
Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили.
Вести.Ru 09:56
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Экономика
Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам
Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
РБК 10:00
Экономика
В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты
Колебания цен на продукты в России очень несущественные, серьезных изменений не зафиксировано.
Российская газета 09:42
Общество
Профессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии COVID-19 реальна, если медики не разработают профилактическую вакцину, но она в любом случае будет уже не такой масштабной, считает академик Российской академии наук Сергей Недоспасов.
РИА Новости 10:01
Общество
В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс
Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
Культура
В Москве умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество
Минздрав Краснодарского края велел больницам самим шить себе бахилы
Задействовать сотрудников для пошива бахил рекомендовала больницам заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко 18 апреля в ходе видео-конференции с руководителями больниц региона.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Экономика
С начала марта россияне сняли со счетов около триллиона рублей
С начала марта россияне сняли со счетов через банкоматы и банковские отделения около триллиона рублей. Это больше чем за весь прошлый год.
Агентство Телеграф 08:40
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости вчера в 07:23
Общество
Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май
Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 вчера в 01:41
Политика
Лукашенко пошел в храм, несмотря на опасность заболеть
Александр Лукашенко убежден, что Белоруссия выбрала правильную тактику борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 09:30
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52