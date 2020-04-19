Москва, 19 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Россию ожидают негативные цифры по итогам второго квартала, но восстановление экономики «может быть быстрым».

Экономика Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов. 691

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 258

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 29

Футбол РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля. 12

Общество Названы сроки выпуска автомобилей Aurus Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили.

Общество Профессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса Вторая волна пандемии COVID-19 реальна, если медики не разработают профилактическую вакцину, но она в любом случае будет уже не такой масштабной, считает академик Российской академии наук Сергей Недоспасов. 868

Культура В Москве умер композитор Александр Вустин Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля. 1

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,8K

Шоу-бизнес Mash: Заворотнюк идет на поправку По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. 101

Общество Что ждет Россию: предсказание советского астролога После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.

Общество Минздрав Краснодарского края велел больницам самим шить себе бахилы Задействовать сотрудников для пошива бахил рекомендовала больницам заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко 18 апреля в ходе видео-конференции с руководителями больниц региона. 2

Экономика С начала марта россияне сняли со счетов около триллиона рублей С начала марта россияне сняли со счетов через банкоматы и банковские отделения около триллиона рублей. Это больше чем за весь прошлый год. 2