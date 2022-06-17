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Орешкин: в мире растет осознание, что его подсадили на доллар, как на наркотик

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир.
RT на русском
В середине апреля Владимир Путин заявил о необходимости подготовить российский валютный рынок к переводу на расчеты в национальных валютах.
РБК
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
РИА Новости
«Фонтанка» писала, что ранее в правительстве назвали комфортный для российской экономики курс доллара.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

Орешкин и Костин сравнили доллар с наркотиком и ядерным оружием
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Орешкин: в мире растет осознание, что его подсадили на доллар, как на наркотик
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