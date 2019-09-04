Экономика
ForbesОрешкин возложил на банки ответственность за закредитованность россиян
В июле Орешкин вновь заявил, что проблема к 2021 году "в любом случае взорвется". Орешкина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: по его словам, крупным банкам лучше отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения.
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.РИА Новости02:50
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Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Интерфакс 03:38
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Технологии
В энергоцехе УГЭ ПАО «ММК» совершенствуют систему учета затрат
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", цель проекта – совершенствование учета расхода ресурсов, создание системы соревнования за эффективность их использования и снижение затрат на производство в пределах своего участка.
Уралинформбюро 03:13
Гаджеты
Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11
10 сентября компания представит три новых iPhone, которые будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Lenta.ru 02:59
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:44
Здоровье
Глава Роспотребнадзора объяснила, почему в Сочи исчезли комары
Исчезновение комаров на черноморском побережье в Сочи связано с профилактикой заболеваемости вирусом Зика.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Наука
Патент недели: когда биология встречается с физикой
Традиционно чувствительную область биосенсора, которая и реагирует на изменение химического состава среды, «собирают» из трёх слоев: слой проводящего материала, выполненный на основе графена; связующий слой, так называемый линкер, и слой биочувствительного компонента.
Популярная механика вчера в 11:18
Происшествия
Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 16:32
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
В Магнитогорске подросток жестоко убил родную бабушку
В Магнитогорске будут судить несовершеннолетнего парня, убившего родную бабушка.В Магнитогорске перед судом предстанет 17-летний подросток, который обвиняется в убийстве.
УралПолит.Ru 03:07
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Экономика
Ущерб для российских аграриев от ЧС в 2019 году достиг 9,5 млрд рублей
Минсельхоз оценивает ущерб для российских аграриев от чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 9,5 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС 01:34
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Интерфакс вчера в 09:51
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета вчера в 14:16
Политика
Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между РФ и Украиной
Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:26
Армия и оружие
Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»
Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:17
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 01 сентября в 23:18
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.
Вести.Ru 01:25
Авто
Nissan презентовал новый Nissan Juke
Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Музыка
Михаил Боярский презентовал новый клип «Хорошего Питера»
Михаил Боярский в эфире телеканала «78» презентовал свой новый клип на композицию «Хорошего Питера».
Культуромания 01:13
Происшествия
Штукатурка упала на ученицу в омской школе
В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57