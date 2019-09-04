с чего всё началось

В июле Орешкин вновь заявил, что проблема к 2021 году "в любом случае взорвется". Орешкина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: по его словам, крупным банкам лучше отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения.

Орешкин возложил на банки ответственность за закредитованность россиян

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Здоровье Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

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