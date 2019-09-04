с чего всё началось

В июле Орешкин вновь заявил, что проблема к 2021 году "в любом случае взорвется". Орешкина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: по его словам, крупным банкам лучше отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения.

Орешкин возложил на банки ответственность за закредитованность россиян

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25 В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Спорт Фуркад признался, что не смог сдержать слезы после прошлого сезона Напомним, в минувшем сезоне обладателем Большого хрустального глобуса стал норвежец Йоханнес Бе, а француз занял только 12-е место в общем зачете Кубка мира.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Шоу-бизнес Марию Миронову несколько лет терроризировал маньяк-поклонник Адвокат актрисы Марии Мироновой Максим Борисов заявил, что его подопечную на протяжении долгого времени преследовал врач-онколог Дмитрий Барановский, который был влюблен в дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой.

Политика СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Гаджеты Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11 10 сентября компания представит три новых iPhone, которые будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Политика Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире» Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.

Происшествия В Турции девочка из России утонула в бассейне Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

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Экономика РЖД активно пытаются выйти на рынок Индии, заявил Орешкин Ранее в среду на ВЭФ РЖД, Сбербанк, группа "Синара" и еще ряд российских компаний договорились совместно участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Индии.

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Армия и оружие Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза» Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.