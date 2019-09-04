Экономика

ForbesForbesОрешкин возложил на банки ответственность за закредитованность россиян

В июле Орешкин вновь заявил, что проблема к 2021 году "в любом случае взорвется". Орешкина поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов: по его словам, крупным банкам лучше отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения.
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с чего всё началось

МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.
РИА Новости02:50

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Орешкин возложил на банки ответственность за закредитованность россиян

Forbes03:26

Министр экономики назвал ответственных за высокую закредитованность россиян

Росбалт03:00

Орешкин заявил об ответственности банков за закредитованность населения

Известия01:34

Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян

RT на русском01:52

Орешкин: банки должны нести ответственность за закредитованность россиян

Ведомости01:47

Орешкин: если человек попал в долговую яму, виноват не только он, но и банк

BFM.ru02:42

Орешкин обвинил банки в закредитованности россиян

Телеканал 360°02:59
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Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:25, Вашингтон
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25

В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
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Фуркад признался, что не смог сдержать слезы после прошлого сезона

Напомним, в минувшем сезоне обладателем Большого хрустального глобуса стал норвежец Йоханнес Бе, а француз занял только 12-е место в общем зачете Кубка мира.
Матч ТВ 04:00
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Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес

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Адвокат актрисы Марии Мироновой Максим Борисов заявил, что его подопечную на протяжении долгого времени преследовал врач-онколог Дмитрий Барановский, который был влюблен в дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой.
Телепрограмма вчера в 23:25
Политика

СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве

Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Гаджеты

Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11

10 сентября компания представит три новых iPhone, которые будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Lenta.ru 02:59
Футбол

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Происшествия

В Турции девочка из России утонула в бассейне

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Шоу-бизнес

У звезды «Папиных дочек» Андрея Леонова родился внук

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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Российская газета 02:51
Авто

Nissan презентовал новый Nissan Juke

Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
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Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК вчера в 17:08
Происшествия

Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Экономика

РЖД активно пытаются выйти на рынок Индии, заявил Орешкин

Ранее в среду на ВЭФ РЖД, Сбербанк, группа "Синара" и еще ряд российских компаний договорились совместно участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Индии.
РИА Новости 04:05
Политика

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

REGNUM 00:20
Армия и оружие

Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»

Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:17
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия

Мэр Хабаровска написал заявление в полицию из-за мемов в соцсетях

Мэр Хабаровска написал заявление в полицию из-за мемов в соцсетях.
Байкал24 03:58
Политика

В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
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Мужчина подарил новорожденную дочь соседке в Кемерово

Газета.Ru 03:51
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