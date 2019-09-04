с чего всё началось

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения. Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян

Происшествия Найдены тела пилотов упавшего Су-25 на Ставрополье Поисковая группа обнаружила тела пилотов упавшего боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае.

Политика В Совфеде ответили на слова МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявления болгарского МИДа, призвавшего отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика Роспотребнадзор не увидел радиационных рисков для Северодвинска Позже в Росгибромете заявили, что в день после взрыва уровень радиации на территории вырос в 16 раз, после чего вернулся к прежним значениям.

Общество Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.

Интернет Найден способ взломать чужой компьютер через браузер На компьютерах с операционной системой Windows обнаружили вредоносную программу, способную обманом получить доступ к устройствам пользователей.

Происшествия В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.

Армия и оружие Шойгу заявил о новой стадии развития в отношениях России и Китая Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу анонсировал новую стадию развития в отношениях России и Китая, в том числе в оборонной сфере.

Общество В Московском СИЗО сыграли свадьбу женщина и трансгендер В московском СИЗО № 6, что в Печатниках, состоялась первая «нетрадиционная» свадьба. Жених Назар когда-то звался Анастасией и носил платья.

Происшествия Вертолёт организаторов велогонки «Вуэльта» заснял плантацию марихуаны Во время восьмого этапа веломногодневки «Вуэльта Испания» вертолет организаторов гонки случайно заснял плантацию конопли.

Происшествия Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.

Политика Путин показал Моди модель атомного ледокола Путину и Моди показали макеты судов, которые будут производиться на комплексе, в том числе крупного атомного ледокола, передает ТАСС.

Происшествия Злоумышленник разбил окно в киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова Неизвестный разбил стулом витринное окно в киностудии "ТриТэ" Никиты Михалкова в Малом Козихинском переулке в Москве.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Авто АвтоВАЗ увеличил в России продажи автомобилей Lada в августе За 8 месяцев текущего года на российском рынке продано 233 684 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%. В августе 2019 года реализовано 30 012 автомобилей.

Политика Власти Гонконга намерены отозвать законопроект об экстрадиции в Китай Глава администрации Гонконга Кэрри Лам намерена отозвать законопроект об экстрадиции в материковый Китай, который стал причиной начала массовых протестов в июне, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.