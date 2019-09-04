Экономика
RT на русскомОрешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения. Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.РИА Новости02:50
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Вертолёт организаторов велогонки «Вуэльта» заснял плантацию марихуаны
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