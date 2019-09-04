Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения. Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян

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