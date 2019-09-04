Экономика
RT на русскомОрешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения. Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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4 сентября 1975 года была запущена телеигра «Что? Где? Когда?»
4. Почему ЧГК называли «интеллектуальным казино» Сейчас это трудно представить, но долгие годы при Ворошилове понятие «интеллектуального казино» реализовывалось в полной мере: знатоки приходили на игру с собственными наличными деньгами и могли ставить их, подобно фишкам, на круг перед вопросом.
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Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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