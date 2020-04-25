с чего всё началось

Помощник президента РФ Максим Орешкин в телеэфире 25 апреля заявил, что наступивший мировой кризис из-за пандемии коронавируса по масштабу сравним со Второй Мировой войной. У наступившего кризиса есть три основные особенности, отметил Орешкин.

Общество Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручение по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 1

Биатлон Пидручный: Россия начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте Международное сообщество просто не выдерживает этой наглости, а деньги у России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться.

Армия и оружие Россия начала экспорт боевой платформы «Бумеранг» Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвигать на зарубежные рынки новейшую унифицированную боевую платформу "Бумеранг" разработки и производства Военно-промышленной компании, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев. 23

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. 2,3K

Армия и оружие Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 659

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 418

Политика Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня». 159

Общество Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. 427

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 333

Энергетика Эксперты Goldman Sachs ждут нового обвала нефтяных цен Новое падение цен может произойти из-за колоссальной дестабилизации спроса и предложения — нефтяные компании предлагают товар, который невозможно в полном объеме продать на стремительно ослабевающем рынке.

Общество Чехия открывает границы после карантина Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса. 388

Здоровье Врач из Клетни объявил голодовку Как стало известно редакции телеканала «Городской», врач из Клетнянского района Брянской области Владимир Перлухин объявил голодовку. 6