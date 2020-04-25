с чего всё началось

Помощник президента РФ Максим Орешкин в телеэфире 25 апреля заявил, что наступивший мировой кризис из-за пандемии коронавируса по масштабу сравним со Второй Мировой войной. У наступившего кризиса есть три основные особенности, отметил Орешкин.

Политика Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg. 220

Общество Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса. 230

Происшествия Задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев По предварительной информации, Лев Травнев подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его деятельностью на посту градоначальника в 2016-2017 годах. 103

Общество Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля Авария на Чернобыльской АЭС, которая случилась 26 апреля 1986 года, стала поводом для появления российской памятной даты - Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Общество В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости". 807

Общество В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. 42

Общество Режим самоизоляции в России предлагают продлить до 12 мая Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев считает, что ограничения, введенные в нашей стране в связи с распространением коронавируса, нужно продлить минимум до 12 мая. 257

Происшествия Заместитель главврача российской больницы выпала из окна Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». 115

Культура Кто победит в шоу «Маска»: Валерия и Пригожин назвали фаворитов Финалисты вовсю готовятся, а члены жюри все еще строят догадки о том, кто же скрывается под масками.

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 52

Здоровье Врач объяснил, как справиться с утренним похмельем Во время эпидемии коронавируса и вынужденного нахождения в четырёх стенах некоторые россияне ищут спасение от плохого настроения и стресса в алкоголе, а утром мучаются похмельем и ищут способы снизить дискомфортные ощущения. 1

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 148

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,3K

Происшествия В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам. 29

Экономика Росстат сообщил о падении реальных доходов граждан Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе — марте сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 152

Технологии Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии Использование смартфонов в период эпидемии COVID-19 может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью. 4

Общество В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. 198

Музыка Поэт Михаил Гуцериев приготовил новый хит «Фабрике» В пятницу, 24 апреля в сети пройдет презентация видеоклипа Группы «Фабрика» на новую песню под названием «Позвони, будь посмелей».

Общество Глава новосибирского МВД подал в отставку Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года. 212