с чего всё началось

Вызванный коронавирусом кризис по масштабам может сравниться с ситуацией времен Второй мировой войны, сказал помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия 1". Орешкин также назвал три уникальные особенности нынешнего спада. Во-первых, кризис синхронно влияет на весь мир.

Политика Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области. 42

Политика Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России. 2,2K

Энергетика Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель. 1,8K

Общество Голикова признала, что россияне устали от карантина Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. 1,6K

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,9K

Общество Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. 2,3K

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. 2,3K

Единоборства У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 10

Здоровье В Краснодаре на карантин закрыли онкодиспансер Ранее ГЛАС сообщал, что на территории Краснодарского края карантин продлили до мая. Режим карантина действует в регионе с 31 марта. 34