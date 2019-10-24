Экономика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаОрешкин прокомментировал успех России в рейтинге Doing Business

Ранее «СП» сообщала, что в этом рейтинге Россия поднялась на три пункта и занимает в нём теперь 28 место, опережая такие страны как Китай, Япония, Франция и Швейцария. Doing Business оценивает качество условий для ведения бизнеса, сложившихся в стране.
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Максим Орешкин
Но конкуренция, конечно, усиливается, тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает, поэтому даже для того, чтобы просто сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.
— Максим Орешкин, российский политикРоссийская газета вчера в 23:05

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