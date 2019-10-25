Экономика

Life.ruLife.ruОрешкин высказался о снижении ключевой ставки ЦБ

По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, произошедшее снижение ключевой ставки российским Центробанком было не чем иным, как "осознанием реальности". Соответствующий пост он разместил у себя в "Инстаграме".
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Орешкин рассказал о пределе снижения ключевой ставки ЦБ РФ

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Lenta.ru 07:55
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Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
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Транспорт

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено

Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро, которое в субботу днем было прервано из-за человека на путях, восстановлено, сообщается в Twitter столичной подземки.
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Жительница Свердловской области покорила жюри шоу «Голос» за считанные секунды. Уроженка Качканара успешно прошла этап слепых прослушиваний.
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Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
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Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

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Умер автор песен «Песняров» Олег Молчан

В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор, автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан.
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Министерство обороны России показало, как доставляли в Сербию ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С".
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