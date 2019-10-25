Экономика
Life.ruОрешкин высказался о снижении ключевой ставки ЦБ
По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, произошедшее снижение ключевой ставки российским Центробанком было не чем иным, как "осознанием реальности". Соответствующий пост он разместил у себя в "Инстаграме".
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