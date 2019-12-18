Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbОрешкин высказался об идее отмены НДФЛ для малоимущих

По мнению Орешкина, отмена НДФЛ для малоимущих семей позитивно отразится на государственной экономике. Напомним, что идею о введении в России минимума доходов, необлагаемого налогами, озвучил глава банка ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме.
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Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

РБКвчера в 11:18

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАССвчера в 11:45

Орешкин: отмена НДФЛ для малоимущих позитивно повлияет на экономику

Коммерсантъвчера в 11:38

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новостивчера в 11:35

Держи шкалу шире

Российская газетавчера в 17:33

В правительстве высказались об идее снизить налоги для бедных

URA.Ruвчера в 11:06

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфаксвчера в 10:55
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Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны.
Lenta.ru вчера в 21:27
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Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:01
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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Происшествия

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили

Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
ТАСС 00:21
Финансы

ФАС РФ хочет наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах

Федеральная антимонопольная служба России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством, сообщили в пресс-службе ведомства.
ПРАЙМ 00:13
Политика

Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 19:11
Экономика

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
РБК 00:19
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
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Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК вчера в 18:31
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Политика

Госдума завершает осеннюю сессию

"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
ТАСС вчера в 16:06
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru вчера в 08:58
Происшествия

Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом

Пограничники задержали в Белгородской области еще троих подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области в октябре, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости вчера в 23:52
Общество

Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила РИА Новости, что не верит на слово послу Великобритании в РФ Лори Бристоу, заявившему об отказе Скрипалей встречаться с представителями российского посольства в Лондоне, но если это действительно так, она не понимает логику родственников.
РИА Новости вчера в 12:47
Общество

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Общество

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Известия вчера в 22:46
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Российская журналистка выругалась матом в эфире

Lenta.ru вчера в 22:00
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Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России

Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями, предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме организации.
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Российский хоккеист Илья Ковальчук оказался в зоне интересов четырех клубов НХЛ. Одним из них является «Бостон».
Экономика сегодня вчера в 22:16
Армия и оружие

ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 00:17
Происшествия

В Канске полицейские задержали вора и спасли младенца

Полицейские установили возможное местоположение похитителя и выехали на задержание. Подозреваемый гостил у своего приятеля в Канске.
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ФАС одобрила проект о доступе провайдеров сети к инфраструктуре домов

Федеральная антимонопольная служба России поддержала проект о предоставлении интернет-провайдерам безвозмездного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов для оказания телекоммуникационных услуг.
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Гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу в матче с «Оттавой»

Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в этом матче и забросил свою 11-ю шайбу в этом сезоне.
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