Политика
РИА НовостиОрешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих
Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у министра, поддерживает ли он освобождение малоимущих от НДФЛ.
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Японские рыболовецкие суда задержаны пограничниками в районе Курил
На Дальнем Востоке российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов.
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СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
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В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
По информации ТАСС, «АвтоВАЗ» объявил о запуске производства новой версии внедорожника Lada 4х4.
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
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Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.
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Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
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Брак с Радимовым у Булановой был довольно продолжительным – с 18 октября 2005-го по декабрь 2016-го.
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Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Здоровье
Минздрав опубликовал график работы поликлиник Красноярска в праздники
Минздрав Красноярского края опубликовал график работы поликлиник Красноярска в праздники.
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В двух районах области ждут циклон
19 декабря на территории Охинского района прогнозируется снег, усиление ветра до 18-23 м/с, метель.
Кино
Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве
Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
Политика
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178.
Музыка
София Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Украинская певица София Ротару положительно отозвалась о своем возвращении с концертами в Россию.
Здоровье
В Сахалинской области запустят новые скрининговые программы по выявлению рака
В Сахалинской области будут внедрены новые скрининговые программы по выявлению рака.
Интернет
Microsoft придумала, как согнать пользователей с Windows 7
Компания Microsoft будет показывать пользователям Windows 7 полноэкранные предупреждения об опасностях использования этой ОС после окончания срока ее поддержки.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Армия и оружие
В парламенте Франции обеспокоились сближением России и Китая
В парламенте Пятой республики опасаются, что сближение России и Китая может стать для Франции и её европейских партнёров «поводом для беспокойства».
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Политика
Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов
Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, соответствующее решение во вторник вечером принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора из столицы
Проект новой схемы обращения с отходами представлен на сайте мэрии.