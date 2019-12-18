Политика

ТАССТАССОрешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы очень позитивна для экономики.
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Российская газетавчера в 17:33

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАССвчера в 11:45

В правительстве высказались об идее снизить налоги для бедных

URA.Ruвчера в 11:06

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новостивчера в 11:35

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

РБКвчера в 11:18

Орешкин: отмена НДФЛ для малоимущих позитивно повлияет на экономику

Коммерсантъвчера в 11:38

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфаксвчера в 10:55
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Общество

Госдума приняла закон о взаимозаменяемости лекарств

Госдума в третьем чтении приняла закон о взаимозаменяемости лекарственных средств, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 03:32
Общество

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Известия 02:31
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 16:30
Игры

Стали известны системные требования ремейка Resident Evil 3

Помимо прочего Square Enix сегодня раскрыла минимальные системные требования Resident Evil 3 Remake, но о рекомендованных требованиях пока что ничего неизвестно.
Gmbox.ru 03:52
Происшествия

В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
РБК 02:55
Политика

В «Укрнафте» сообщили о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии оставило в силе решение по иску украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании более $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.
REGNUM 03:43
Политика

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика

Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 00:20
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Общество

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Газета.Ru 02:40
Футбол

Испанские клубы заработали 1,42 млрд евро на продаже телеправ

Стали известны суммы, которые испанские клубы заработали на телетрансляциях. 20 участников Ла Лиги заработали 1,42 млрд евро.
Евро-футбол.ру 16 декабря в 16:13
Общество

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
Известия 00:59
Общество

В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками

В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Известия 03:04
Общество

Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски

В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:21
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 16 декабря в 03:00
Происшествия

В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково

На крупной партии метадона, задержанной в московском аэропорту Внуково 17 декабря, была неверная маркировка.
РБК 04:01
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Интерфакс вчера в 12:41
Политика

Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга РФ

Торговая палата США заявила о возможном ущербе американским компаниям в случае принятия законопроекта о санкциях против государственного долга России.
iReactor 00:32
Гаджеты

Российская компания выпускает телефон для военнослужащих

Компания Inoi представляет тонкий телефон в ударопрочном корпусом Inoi 244Z.
iXBT.com 03:28
Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Piter.tv 02:30
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru 16 декабря в 11:03
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Политика

МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине

Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
RT на русском 03:54
Политика

Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
ТАСС 03:06
Музыка

Билли Айлиш в день 18-летия показала свои детские выступления

Артистка, которой 18 декабря 2019 года исполняется 18 лет, показала ролики, в которых она поет и играет на разных инструментах, еще будучи дошкольницей.
Газета.Ru 03:14
Общество

В Японии потребовали от России вернуть рыболовецкие суда

МИД Японии обратился к России по дипломатическим каналам с призывом вернуть задержанные рыболовецкие судна.
Газета.Ru вчера в 23:00
Гаджеты

Состоялся второй этап анонса NVIDIA Orin — процессора с графикой нового поколения

Источник изображения: NVIDIA По сути, новой информации, помимо официального изображения самого кристалла процессора Orin, на китайской сессии GTC 2019 глава NVIDIA поведал не так много.
3DNews 01:39
Армия и оружие

В Таджикистане на боевое дежурство заступили ЗРК С-300

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПС, развёрнутые на территории российской 201-й военной базы в Таджикистане, заступили на опытно-боевое дежурство.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что чуть не погибла во время выступления

Балерина не стала рассказывать всех подробностей, но заверила, что могла погибнуть Многие комментаторы считают, что Волочкова имеет проблемы с алкоголем и поэтому могла упасть.
Gazeta.SPb вчера в 19:01
Как работают Яндекс.Новости?
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