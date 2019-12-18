Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы очень позитивна для экономики.

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

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