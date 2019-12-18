Политика
ТАССОрешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы очень позитивна для экономики.
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Общество
Госдума приняла закон о взаимозаменяемости лекарств
Госдума в третьем чтении приняла закон о взаимозаменяемости лекарственных средств, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Игры
Стали известны системные требования ремейка Resident Evil 3
Помимо прочего Square Enix сегодня раскрыла минимальные системные требования Resident Evil 3 Remake, но о рекомендованных требованиях пока что ничего неизвестно.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Политика
В «Укрнафте» сообщили о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии оставило в силе решение по иску украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании более $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.
Политика
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Общество
Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии
Футбол
Испанские клубы заработали 1,42 млрд евро на продаже телеправ
Стали известны суммы, которые испанские клубы заработали на телетрансляциях. 20 участников Ла Лиги заработали 1,42 млрд евро.
Общество
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
Общество
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Общество
Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски
В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Происшествия
В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково
На крупной партии метадона, задержанной в московском аэропорту Внуково 17 декабря, была неверная маркировка.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Политика
Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга РФ
Торговая палата США заявила о возможном ущербе американским компаниям в случае принятия законопроекта о санкциях против государственного долга России.
Гаджеты
Российская компания выпускает телефон для военнослужащих
Компания Inoi представляет тонкий телефон в ударопрочном корпусом Inoi 244Z.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Политика
МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине
Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
Политика
Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Музыка
Билли Айлиш в день 18-летия показала свои детские выступления
Артистка, которой 18 декабря 2019 года исполняется 18 лет, показала ролики, в которых она поет и играет на разных инструментах, еще будучи дошкольницей.
Общество
В Японии потребовали от России вернуть рыболовецкие суда
МИД Японии обратился к России по дипломатическим каналам с призывом вернуть задержанные рыболовецкие судна.
Гаджеты
Состоялся второй этап анонса NVIDIA Orin — процессора с графикой нового поколения
Источник изображения: NVIDIA По сути, новой информации, помимо официального изображения самого кристалла процессора Orin, на китайской сессии GTC 2019 глава NVIDIA поведал не так много.
Армия и оружие
В Таджикистане на боевое дежурство заступили ЗРК С-300
Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПС, развёрнутые на территории российской 201-й военной базы в Таджикистане, заступили на опытно-боевое дежурство.
Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что чуть не погибла во время выступления
Балерина не стала рассказывать всех подробностей, но заверила, что могла погибнуть Многие комментаторы считают, что Волочкова имеет проблемы с алкоголем и поэтому могла упасть.