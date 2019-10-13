Экономика
РБКОрешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
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Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Экономика
Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями
Политическая Экспертиза 03:57
Армия и оружие
Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны
Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне.
РБК 07:37
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Армия и оружие
Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
РБК 10:42
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru вчера в 16:59
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Спорт
Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ
Сборная России по спортивной гимнастике стала второй в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира.
Газета.Ru 11:13
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета 11 октября в 16:32
Армия и оружие
Сирийская армия займет Манбидж и Кобани в течение 48 часов
Сирийская арабская армия войдет в города Манбидж и Кобани в ближайшие два дня.
Политическая Экспертиза 12:17
Общество
В Екатеринбурге завершился опрос о месте строительства храма
РИА Новости 11:49
Космос
NASA зафиксировало загадочную аномалию на краю Солнечной системы
Космическое агентство NASA с помощью зондов Voyager зафиксировало загадочную аномалию прямо на краю Солнечной системы.
OAnews 07:47
Спорт
Кенийская бегунья Косгей побила рекорд на Чикагском марафоне
Кенийская бегунья Бригид Косгей установила мировой рекорд на Чикагском марафоне.
Газета.Ru 11:42
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
Чемпионат 04:00
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
REGNUM 09:01
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о новых чувствах к молодому возлюбленному
Певица призналась в новых чувствах к своему молодому возлюбленному.
Территория новостей 08:16
Политика
Совбез РФ назвал число погибших от крупных терактов в мире в 2019 году
В мире в результате крупных террористических актов в 2019 году погибли более девяти тысяч человек, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».
REGNUM 11:56
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости 11 октября в 11:51
Армия и оружие
«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)
Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 05:00
Здоровье
В Москве врачи удалили пациентке полуметровую опухоль
Врачи помогли 52-летней жительнице Москвы избавиться от огромной опухоли яичника. В диаметре она достигла 50 сантиметров.
Московский Комсомолец 11:58
Единоборства
Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе
В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Газета.Ru 03:18
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Армия и оружие
СМИ: три иностранных журналиста погибли при налете ВВС Турции в Сирии
Три иностранных журналиста погибли в результате налета турецких военных самолетов на колонну машин близ сирийского города Рас-эль-Айн.
ТАСС 11:05
Космос
CNBC (США): компания «СпейсЭкс» потратила дополнительно «миллионы долларов» на создание капсулы для астронавтов НАСА (CNBC)
Основатель SpaceX Илон Маск, директор НАСА Джим Бриденстайн и астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен "Я думаю, мы на самом деле потратили гораздо больше, чем ожидали; наверное, на сотни миллионов долларов больше", — сказал Маск.
ИноСМИ 11 октября в 05:13
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