с чего всё началось

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.

Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

Общество Россия завершает переход на цифровое телевещание Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.

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Происшествия В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.

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Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Экономика Граждан Украины запишут в самозанятые в России Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авто Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.