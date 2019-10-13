Экономика
РБКОрешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
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Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
iReactor вчера в 22:23
Общество
Россия завершает переход на цифровое телевещание
Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.
ТАСС 17:05
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Авто
Porsche выпустит электрический Macan на платформе Taycan
Компания Porsche в рамках автосалона во Франкфурте сообщила о том, что кроссовер Macan в ДВС дополнится электрифицированной версией.
32CARS.ru 11 октября в 01:49
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 12 по 18 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 12 по 18 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Постепенно тучи рассеются и у вас появятся шансы поправить свои дела.
Алтайская правда 19:59
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Политика
Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки
Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.
Газета.Ru 18:37
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 11 октября в 06:32
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток вчера в 04:46
Футбол
Венгрия обыграла Азербайджан, Шейдаев провел на поле весь матч
Спорт-Экспресс 13:52
Армия и оружие
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными
США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Ведомости 21:11
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика
Газ раздора: как суета вокруг «Северного потока-2» угрожает «дружбе» США и Европы
"Очевидно, что ни Европа, ни Северная Америка не заинтересованы в том, чтобы политика санкций в отношении России имела побочный эффект размывания трансатлантической солидарности, и именно поэтому консультации по таким вопросам крайне важны", – заключает докладчик.
BaltNews.ee 09:00
Наука
Дети редакции: зачем русский ученый хочет изменить ДНК эмбриона
Эксперименты по редактированию ДНК человеческого эмбриона до 2018 года заканчивались уничтожением небольшой группы клеток, полученной в результате деления самой первой.
Популярная механика 06:18
Экономика
Акции «Яндекса» упали почти на 20%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала почти на 20%. По данным Московской биржи, на 18:00 она снизилась до 1882 руб. (на 19,12%).
Коммерсантъ 11 октября в 11:00
Единоборства
Бивол защитил титул чемпиона мира WBA
Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.
Спорт-Экспресс 00:29
Космос
Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж
Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.
МИР 24 вчера в 08:38
Здоровье
У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль
Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru 16:37
Хоккей
Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.
Спорт-Экспресс 03:38
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС вчера в 00:36
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Аргументы недели 11 октября в 12:39
Экономика
Граждан Украины запишут в самозанятые в России
Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известия 18:28
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 11 октября в 00:42
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Киберспорт
В Fortnite произошел конец света – оригинальной карты больше нет. Миллионы смотрят на черный экран
В финале события образовавшаяся черная дыра втянула в себя абсолютно все: игроков, карту и даже знаменитый летающий автобус.
Cyber.sports.ru 15:56