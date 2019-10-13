Экономика
РБКОрешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
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Шоу-бизнес
Суд определил, кому достанется наследство певицы Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы постановил, что наследство Началовой достанется ее родителями и дочери.
WMJ.ru 09:03
Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Кавказский узел 12:52
Футбол
Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.
Чемпионат 08:05
Футбол
Кипр — Россия 0:3 (2-й тайм)
Защитник сборной Кипра Константинос Лайфис получил красную карточку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России.
Газета.Ru 13:01
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда вчера в 10:18
Политика
Пристайко: Украина может повторить судьбу Кипра
Судьбу Кипра, разделённого на две части, может повторить Украина, если Киев не договорится с Москвой во время встречи в «нормандском формате», считает министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.
News.ru 10:28
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости вчера в 08:08
Футбол
Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро
Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 02:11
Происшествия
В полиции опровергли нападение на сотрудника ГИБДД в Зеленограде
Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщение о ранении сотрудника Госавтоинспекции на посту в Зеленограде.
ТАСС 12:09
Армия и оружие
Трамп: США готовят мощные санкции против Турции
Как написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей страничке в социальной сети Twitter, в настоящее время он вместе с конгрессменами работает над пакетом серьезных санкций против Турции.
RuNews24.ru 12:12
Фигурное катание
Косторная стала победительницей турнира в Финляндии
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "челленджер" Finlandia Trophy.
Газета.Ru 12:14
Происшествия
В Балашихе пропала девятилетняя девочка
Девятилетняя девочка пропала в Балашихе, после того, как ушла из дома.
Газета.Ru 12:31
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Футбол
Рэмзи пропустит матч Уэльс — Хорватия из-за травмы
Предыдущий матч сборной Уэльса и Словакии Рэмзи пропустил из-за повреждения приводящей мышцы.
Sport24.ru 12:41
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Аргументы и Факты 11 октября в 20:01
Происшествия
Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области
Ребенок и трое взрослых погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Целинском районе Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 11:29
Армия и оружие
Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны
Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне.
РБК 07:37
Политика
Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса
Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
SM News 12:34
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33
Число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 33. Об этом сообщает агентство Kyodo.
РБК 10:34
Хоккей
Дубль Капризова принес ЦСКА победу над «Сочи» в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:29
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре имени Блохина
Комиссия Минздрава РФ обнаружила серьезные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина.
ТК Звезда 10 октября в 04:52