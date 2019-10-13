Экономика

РБКРБКОрешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
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Орешкин высказался за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

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