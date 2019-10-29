Экономика
ИнтерфаксОрешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе
Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Россия воззвала к голосу разума Европы из-за ракет
Россия надеется, что страны Европы, не желающие размещать на своей территории американские ракеты, присоединятся к предлагаемому Москвой мораторию.
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Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции
В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Политика
МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии
Российская сторона примет ответные меры в связи с высылкой сотрудника посольства РФ из Болгарии.
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В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
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Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
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Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
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Лавров обсудил с главами МИД Ирана и Турции запуск комитета по Сирии
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Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии
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Политика
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Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
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В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
Армия и оружие
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Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
Авто
Skoda рассказала подробнее о новой Octavia
На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
Футбол
Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
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Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Экономика
Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом.
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В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
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Малкин подтвердил наличие американского паспорта
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