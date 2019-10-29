Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Орешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе

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