Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе

Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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В МЭР прогнозируют инфляцию в 3,5% по итогам года

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
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На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
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Президиум Верховного суда РФ разъяснил в среду, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.
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«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии», — сказал Песков.
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