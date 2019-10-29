Экономика
ИнтерфаксОрешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе
Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Политика
В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Авто
В Skoda рассказали подробнее о новой Skoda Octavia
В салоне новой Skoda Octavia есть десятидюймовый экран, сидения с функцией массажа и вентиляцией, а также проекционный экран.
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Футбол
Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио
Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
Кино
Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»
В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
Происшествия
ВС отменил приговор осужденному с подброшенными наркотиками
Президиум Верховного суда отменил приговор москвичу Александру Борисову, осужденному на четыре года по делу о хранении наркотиков.
Политика
Путин получил предложение посетить Кубу
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Технологии
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Общество
Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
Музыка
Первый международный музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет в Москве
Первый международный музыкальный фестиваль «Зарядье», который возглавит художественный руководитель Валерий Гергиев, пройдет в Москве, сообщили в пресс-службе общественного пространства.
Общество
Песков прокомментировал гарантии по закону об амнистии капиталов
Президиум Верховного суда РФ разъяснил в среду, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
Кино
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон «Сватов»
Один из главных актеров сериала Федор Добронравов рассказал о примерной дате выхода сериала. Объявление он сделал на творческом вечере.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Экономика
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Для сравнения: выручка конкурента — X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") — в сопоставимый период выросла на 12,8%, до 420,7 млрд руб. "В августе мы видели не очень хорошие результаты продаж из-за плохой погоды, в сентябре ситуация улучшилась, но этого было недостаточно, чтобы повлиять на итог всего квартала", — пояснил РБК гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.
Здоровье
Врачи назвали полезные продукты для людей, больных раком
Общество
Более 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»
Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Политика
Путин отказался от поездки на саммит АТЭС в Чили
«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии», — сказал Песков.