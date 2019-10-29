Экономика
ИнтерфаксОрешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе
Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
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Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
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Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
Шоу-бизнес
Мать Риты Дакоты снова выходит замуж
Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Общество
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Политика
«Великобритания превратится в Россию»: Лондон ищет Путина
Флагман британской деловой прессы Financial Times публикует ужасный (с точки зрения патриотов Евросоюза) сценарий развития Brexit: после выхода из Евросоюза Великобритания фактически превратится в еще одну Россию.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Здоровье
В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни
Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Хоккей
Владимир Тарасенко перенес операцию на плече
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Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Экономика
Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей
Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Армия и оружие
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
Политика
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Экономика
Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России
По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.