Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе

Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Коммерсантъвчера в 16:13
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Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
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Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
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Флагман британской деловой прессы Financial Times публикует ужасный (с точки зрения патриотов Евросоюза) сценарий развития Brexit: после выхода из Евросоюза Великобритания фактически превратится в еще одну Россию.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Владимир Тарасенко перенес операцию на плече

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212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
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МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

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Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
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Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России

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По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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RT на русском вчера в 18:25
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