Экономика
ИнтерфаксОрешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе
Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Наука
Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
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В Тулуне из-за сильного ветра сорвало кровлю с крыши пятиэтажного дома
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Какой цвет может стать талисманом для разных знаков зодиака
Овнам подходит яркий и активный цвет. Красный – талисман этого знака зодиака.
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Армия и оружие
ВВС США собрались использовать российские Ми-24 на своих учениях
Военно-воздушные силы (ВВС) США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить им вертолеты российского производства Ми-24 для учений по противодействию воздушным силам потенциального противника.
Хоккей
Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»
В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.
Экономика
Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов
Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в сентябре на один процент, до почти 83 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Футбол
Бывший доктор «Реала»: «Запретил бы Бэйлу играть в гольф»
Бывший доктор футбольного клуба «Реал» Мадрид Альфонсо дель Корраль, проработавший на «Сантьяго Бернабеу» 20 лет, назвал причину постоянных травм вингера Гарета Бэйла.
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась с подписчиками фото из Мексики
Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото с отдыха в Мексике.
Культура
Рита Керн из Удмуртии выступила на песенном шоу на «Первом канале»
Рита Керн из Удмуртии выступила на песенном шоу на «Первом канале».
Экономика
Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы
Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
Политика
Украинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»
Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.
Общество
Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Футбол
У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба
По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Общество
Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
Авто
Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения
Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.