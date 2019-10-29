Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе

Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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В МЭР прогнозируют инфляцию в 3,5% по итогам года

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Коммерсантъвчера в 16:13
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
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Политика

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Деньги играющих на бирже россиян защитят

В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
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Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

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Министр иностранных дел Украины Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом в ЛНР стартовал во вторник, 29 октября.
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Жительница города Серов в Свердловской области Ольга Михеева пожаловалась, что ее избила фельдшер местной поликлиники после того, как женщина попросила амбулаторную карту для обследования в Нижнем Тагиле.
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Lenta.ru 01:59
Шоу-бизнес

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