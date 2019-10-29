Экономика
ИнтерфаксОрешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе
Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
Культура
Rolling Stone назвал самые страшные сериалы в истории телевидения
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
Экономика
Деньги играющих на бирже россиян защитят
В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Армия и оружие
Бельгия сообщила о перехвате «мощного Су-35» над Балтикой
Бельгийские ВВС, входящие в группу НАТО по патрулированию территории над Балтикой, заявили о перехвате российских самолетов.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
Политика
МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом в ЛНР стартовал во вторник, 29 октября.
Происшествия
Россиянка пожаловалась на избившего ее фельдшера
Жительница города Серов в Свердловской области Ольга Михеева пожаловалась, что ее избила фельдшер местной поликлиники после того, как женщина попросила амбулаторную карту для обследования в Нижнем Тагиле.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Происшествия
В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девочек
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Здоровье
Поликлиники в Алтайском крае продляют время приёма пациентов
Обязательно в расписании работы поликлиники должны быть определены вечерние приёмы для всех терапевтов-участковых.
Здоровье
В Сургуте обнаружена партия токсичной рыбы из Тюменской области
Токсичная рыба, употребление в пищу которой грозит людям поражением печени и почек, чуть было не попала на прилавки сургутских магазинов.
Футбол
Лоренсо Мельгарехо: перемены при Тедеско пошли на пользу
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Происшествия
Последний участник коррупционного скандала в ФСБ отделался условкой
Вина Коробкова заключалась в том, что он по просьбе полковника ФСБ Михаила Горбатова и бизнесмена Арно Ходжояна организовал через своего знакомого в столичном управлении ФСБ запросы в компанию бизнесмена, которые в итоге послужили основанием для вымогательства денег.
Общество
Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Политика
Конгрессмены призвали госсекретаря США Помпео продлить СНВ-3
Письмо с призовом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в адрес госсекретаря США Майка Помпео написали член Палаты представителей Элиот Энгел и сенатор Роберт Менендес.