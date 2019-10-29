Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Орешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе

Происшествия СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".

Общество Дания согласилась на строительство «Северного потока -2» "Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".

Происшествия ФСБ пресекла канал поставки наркотиков с Украины в Крым Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекли канал поставок наркотиков с Украины на территорию Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе управления в среду.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Политика Лукашенко выступил против декоммунизации Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии заявил, что в стране не будет декоммунизации, так как белорусы уважают свое историческое прошлое, в том числе и советское.

Общество Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.