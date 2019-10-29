Экономика
ИнтерфаксОрешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе
Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:22, Вашингтон
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Политика
Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт.
Кино
В сети появились первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Общество
Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»
"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Политика
В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии
Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
Происшествия
Авария с упавшей в кювет маршруткой в Твери попала на видео
В Твери маршрутный автобус потерял управление на скользкой дороге, упал в кювет и перевернулся.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Политика
Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег
Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
Армия и оружие
США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики
Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Происшествия
ФСБ пресекла канал поставки наркотиков с Украины в Крым
Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекли канал поставок наркотиков с Украины на территорию Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе управления в среду.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Здоровье
Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Армия и оружие
Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ
Десять российских подводных лодок проводят в Северной Атлантике операцию.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Политика
Лукашенко выступил против декоммунизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии заявил, что в стране не будет декоммунизации, так как белорусы уважают свое историческое прошлое, в том числе и советское.
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
Футбол
Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда намерен присоединиться в скором времени к голландскому «Витессу».
Общество
Новые налоговые льготы для дачников вступили в силу
С 29 октября вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые исключают такие термины, как «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».