Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе

Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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