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ТАСС
ТАСС

Орешкин заявил, что мировая экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС/. Глобальный ВВП, по международным оценкам, в 2020 году упадет на 5%, то есть потеряет 3 года экономического роста, заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе открытия второго модуля образовательной программы управленческих кадров для 100 городов.В источнике
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ТАСС

Орешкин заявил, что мировая экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП

Глобальный ВВП, по международным оценкам, в 2020 году упадет на 5%, то есть потеряет 3 года экономического роста, заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе открытия второго модуля образовательной программы управленческих кадров для 100 городов.
ТАСС03:08
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Вестник Кавказа

Орешкин: экономика России прошла первый этап восстановления

Вестник Кавказа03:23
REGNUM

Глобальная экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП – Орешкин

REGNUM05:53
Росбалт

Орешкин рассказал, как будет восстанавливаться экономика России

Росбалт05:11
ГЛАС.RU

По заявлению Орешкина, мировая экономика потеряет порядка 5% ВВП в 2020 году

ГЛАС.RU04:09
ИА Красная Весна

Орешкин оценил потери мировой экономики от пандемии в 2020 году

ИА Красная Весна06:30
Московский Комсомолец

Орешкин: в 2020 году мировая экономика потеряет 5% ВВП

Московский Комсомолец03:23
ТАСС

Орешкин заявил, что мировая экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП

ТАСС03:08

Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный

Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный
РИА Новости11:00
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Бокуна оштрафовали

Сопредседателю стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолию Бокуну назначен штраф в размере 675 белорусских рублей (около $267,7) за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" в своем телеграм-канале.
Интерфакс12:20

Меркель призвала Россию расследовать обстоятельства отравления Навального

Канцлер Германии Ангела и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести прозрачное расследование отравления политика Алексея Навального.
News.ru12:12

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

Зеленский в центре Киева поприветствовал Верку Сердючку

Актер и телеведущий Андрей Данилко на странице, посвященной деятельности Верки Сердючки, разместил серию фотографий, на которых его в центре Киева встречает президент Украины Владимир Зеленский.
Территория новостей10:12
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Лукашенко выразил заинтересованность в диалоге с Украиной

Действующий глава Республики Беларусь отметил, что две страны связывают давние традиции дружбы и добрососедства, а также выразил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества.
Московский Комсомолец08:22
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