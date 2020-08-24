Орешкин заявил, что мировая экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП
МОСКВА, 24 августа. / ТАСС/. Глобальный ВВП, по международным оценкам, в 2020 году упадет на 5%, то есть потеряет 3 года экономического роста, заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе открытия второго модуля образовательной программы управленческих кадров для 100 городов.В источнике
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Орешкин заявил, что мировая экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП
Глобальный ВВП, по международным оценкам, в 2020 году упадет на 5%, то есть потеряет 3 года экономического роста, заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе открытия второго модуля образовательной программы управленческих кадров для 100 городов.
ТАСС03:08
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