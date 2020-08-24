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ТАСС
ТАСС

Орешкин заявил, что мировая экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС/. Глобальный ВВП, по международным оценкам, в 2020 году упадет на 5%, то есть потеряет 3 года экономического роста, заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе открытия второго модуля образовательной программы управленческих кадров для 100 городов.В источнике
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ТАСС

Орешкин заявил, что мировая экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП

Глобальный ВВП, по международным оценкам, в 2020 году упадет на 5%, то есть потеряет 3 года экономического роста, заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе открытия второго модуля образовательной программы управленческих кадров для 100 городов.
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Глобальная экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП – Орешкин

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По заявлению Орешкина, мировая экономика потеряет порядка 5% ВВП в 2020 году

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Мировая экономика потеряет порядка 5% ВВП в 2020 году, заявили в Кремле

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Орешкин рассказал, как будет восстанавливаться экономика России

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Орешкин: экономика России прошла первый этап восстановления

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Орешкин: в 2020 году мировая экономика потеряет 5% ВВП

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Орешкин заявил, что мировая экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП

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Bentley отзывает в России 104 автомобиля

Москва, 24 августа 2020, 12:56 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Bentley на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве на ремонт 104 автомобиля.
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В Кремле оценили действия протестующих и полиции в Белоруссии

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Разработчик ударного беспилотника «Гром» назвал его задачи

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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

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