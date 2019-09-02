с чего всё началось

Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

Происшествия В Москве задержали соратника Навального Николая Ляскина Ляскин в своем твиттере написал, что его остановили полицейские и потребовали выйти из автомобиля для проверки документов.

Интернет Похищена личная информация пользователей Foxit PDF Reader Хакеры похитили личные данные пользователей программы-«читалки» производства Foxit PDF Reader. Об этом сообщает портал Cyber Security News.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Интернет Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.

Наука Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Футбол «Зенит» продлил Терентьева и отдал его в аренду «Уфе» Защитник «Зенита» Денис Терентьев перешёл в «Уфу» на правах аренды, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Армия и оружие Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.

Политика Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации».

Шоу-бизнес Поклонская прокомментировала развод Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.

Политика Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».