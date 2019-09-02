с чего всё началось

Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

Кино Умер режиссер‑документалист Борис Рычков РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Армия и оружие Евкуров сообщил о задаче, поставленной перед ним главой Минобороны Замминистра обороны РФ, бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о задаче, которую поставил перед ним глава военного ведомства.

Происшествия Любовь Соболь задержана в Москве Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.

Авто Китайские конструкторы вновь клонировали Range Rover Конструкторы одного из китайских автомобильных брендов начали производство нового кроссовера Canticie, экстерьер которого отдаленно напоминает ранее выпущенный британский кроссовер Range Rover.

Происшествия Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий» Владимир Колокольцев назначил служебную проверку работы следствия после исков футболистов Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Наука В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Энергетика Минфин РФ сообщил о падении цен на нефть марки Urals По итогам января-августа 2019 года средняя цена нефти марки Urals составила 64,54 доллара за баррель.

Общество Во Флориде начали эвакуацию жителей из-за приближения урагана «Дориан» Аналогичные распоряжения отдали власти штатов Южная Каролина и Джорджия. Ранее из-за урагана "Дориан" на Багамах погиб 7-летний мальчик.

Политика Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова.

Шоу-бизнес Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав.

Финансы Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Здоровье Врачи предупредили об опасности наращивания ресниц По словам специалистов, злоупотребление процедурами наращивания ресниц может привести к потере собственных.

Футбол «Рубин» объявил о переходе Ташаева Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.