с чего всё началось

Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Общество Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.

Происшествия Суд арестовал новую фигурантку «дела Абызова» Басманный суд Москвы арестовал на два месяца новую фигурантку дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Общество Пользователи выложили в сеть видео урагана «Дориан» Разрушительный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова. Пользователи сети выкладывают кадры со стихийным буйством природы.

Музыка Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.

Общество Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».

Происшествия Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Краснодаре Самолет авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс по маршруту Челябинск - Анталья, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Краснодара из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Происшествия В Красноярске пьяный студент разбил делимобиль Как рассказали ИА «1-Line» в пресс-службе ГИБДД, 20-летний водитель двигался на автомобиле Хендай Солярис при повороте не справился управлением и наехал на бордюр.

Политика Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.

Наука В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.

Экономика Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Общество ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Армия и оружие Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".