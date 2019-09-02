Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

Политика Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Общество Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.

Политика Порошенко нашел новую работу в Верховной раде Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.

Общество Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.

Политика Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка Президент РФ Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Баскетбол Россия обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд ЧМ Напомним, что перед матчем букмекеры считали сборную России очевидным фаворитом предстоящей встречи.

Политика Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.

Авто GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva "Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.

Общество ОМОН провел для российских школьников показательное задержание В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление.

Армия и оружие В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Авто Китайские конструкторы вновь клонировали Range Rover Конструкторы одного из китайских автомобильных брендов начали производство нового кроссовера Canticie, экстерьер которого отдаленно напоминает ранее выпущенный британский кроссовер Range Rover.

Финансы Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Происшествия В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне "Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.