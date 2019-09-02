Энергетика
РБКОрешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
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Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Кино
«Выше неба» Оксаны Карас откроет кинофестиваль «Меридианы Тихого»
В первый день будут показаны фильмы Ли Вон-Тхе «Бандит, полицейский, дьявол» и Оксаны Карас «Выше неба».
Культуромания 04:51
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Футбол
Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Порошенко нашел новую работу в Верховной раде
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.
Известия 09:47
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Политика
Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G
Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:46
Политика
Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка
Президент РФ Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия.
РИА Новости 10:17
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Баскетбол
Россия обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд ЧМ
Напомним, что перед матчем букмекеры считали сборную России очевидным фаворитом предстоящей встречи.
Metaratings 10:25
Политика
Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.
РЕН ТВ вчера в 09:20
Авто
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva
"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.
Российская газета 03:45
Общество
ОМОН провел для российских школьников показательное задержание
В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление.
Lenta.ru 08:31
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Авто
Китайские конструкторы вновь клонировали Range Rover
Конструкторы одного из китайских автомобильных брендов начали производство нового кроссовера Canticie, экстерьер которого отдаленно напоминает ранее выпущенный британский кроссовер Range Rover.
Car.ru 09:09
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС вчера в 14:50
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Происшествия
В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне
"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости 08:35
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru 07:04