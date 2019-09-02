Энергетика

РБКРБКОрешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
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Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

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РЕН ТВвчера в 18:11

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Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК

Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
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Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
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Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
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Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
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Розенбаум перенес тяжелую операцию

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Порошенко нашел новую работу в Верховной раде

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.
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Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
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Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G

Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G, передает корреспондент РИА Новости.
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Президент РФ Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия.
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Напомним, что перед матчем букмекеры считали сборную России очевидным фаворитом предстоящей встречи.
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.
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"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.
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В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление.
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В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе

Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
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Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Вести.Ru вчера в 13:39
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
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Китайские конструкторы вновь клонировали Range Rover

Конструкторы одного из китайских автомобильных брендов начали производство нового кроссовера Canticie, экстерьер которого отдаленно напоминает ранее выпущенный британский кроссовер Range Rover.
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Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
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Первый президент Крыма впал в кому после инсульта

Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
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Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
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