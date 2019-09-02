с чего всё началось

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Армия и оружие Отработан весь спектр задач: яркие кадры масштабных учений ЦВО В ходе учений был весь спектр задач по обслуживанию авиации, заправке самолетов и вертолетов, подвеске вооружения на незнакомых аэродромах.

Происшествия В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Политика Россия рассказала о своем предложении НАТО по ракетам Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Общество Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.

Политика Крупнейший пакет помощи в истории ЕС получила Украина Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран.

Политика Тегеран исключил возможность пересмотра иранской ядерной сделки Тегеран отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Политика «Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.

Политика Нарышкин пообещал не реагировать «зеркально» на действия Польши Россия не станет «зеркально» реагировать на действия Варшавы, не пригласившей президента России Владимира Путина на празднование 80-летия начала Второй мировой войны, заявил глава Российского военно-исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».

Происшествия В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Общество В России с сентября изменятся некоторые законы С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Гаджеты Samsung Galaxy S10 5G испытали в российской пилотной сети 5G Впечатляющие результаты показал смартфон Samsung Galaxy S10 5G, который был впервые испытан в России на пилотной сети 5G.

Футбол Мхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому» Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотре перед переходом в римский клуб «Рома».

Политика Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Экономика В России ожидается новый скачок цен на авиабилеты — на 9-10% По словам главы научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда, повышать цены на авиабилеты авиаперевозчиков заставляют резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, а также продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание.

Происшествия Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов вместе с тремя экс-футболистами сборной России, пострадавшими при банкротстве банка "Замоскворецкий", подали иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд столицы.

Политика Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.

Армия и оружие Евкуров сообщил о задаче, поставленной перед ним главой Минобороны Замминистра обороны РФ, бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о задаче, которую поставил перед ним глава военного ведомства.

Футбол Турбин получил «неуд» за работу в матче «Арсенал» – ЦСКА Арбитр Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу на матче восьмого тура премьер-лиги Арсенал ЦСКА (1:2), сообщает Р-Спорт.