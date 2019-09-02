с чего всё началось

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Футбол Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», Ареола — в «Реал» Голкипер «Реала» Кейлор Навас подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение с 32-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2023 года.

Происшествия Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.

Армия и оружие Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Политика Нового министра образования Украины уличили в неграмотности Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок.

Здоровье Бананы оказывают благоприятное влияние на организм Бананы содержат много клетчатки, поэтому являются отличным перекусом для спортсменов после тренировки.

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на 1,6 млрд евро Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией на сумму 1,58 млрд евро, сообщил на своей странице в Twitter министр финансов Харрис Георгиадес.

Политика Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Шоу-бизнес Судебные приставы простили Анастасии Заворотнюк миллионный долг Судебные приставы Москвы отказались от иска в отношении актрисы Анастасии Заворотнюк из-за невыплаты ею долга банку, сообщает издание Starhit.

Происшествия Родители фигурантов уголовного дела 27 июля вышли с пикетами к мэрии Москвы Родители фигурантов уголовного дела об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля вышли с одиночными пикетами к мэрии Москвы, сообщил «МБХ медиа».

Политика Президент Польши выступил против возвращения России в G8 Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос о возможном возвращении России в G8 является сложным, поскольку политика Москвы не позволяет вести с ней дела в нормальном русле.

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Происшествия Загоревшееся у берегов Калифорнии судно затонуло Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Политика Китай начинает разбираться с США в ВТО Власти Китайской Народной Республики подали иск против Соединённых Штатов Америки во Всемирную торговую организацию после введения Вашингтоном с 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию из Китая.

Происшествия Экс-полицейскому ужесточат обвинение за убийство студента в Брянске Бывшему полицейскому ужесточат обвинение за избиение студента в Брянске, повлекшее за собой смерть 17-летнего человека.

Хоккей СКА начал чемпионат КХЛ с победы над «Металлургом» В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА в Магнитогорске со счётом 3:1 победил местный "Металлург".

Общество Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Политика Зеленский поручил разработать план по обороне Украины от агрессии Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Загороднюку разработать план по обороне Украины от агрессии.