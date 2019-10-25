Экономика
РБКОрешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
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Политика
В посольстве России заявили о понимании абсурдности дела Бутиной в США
Посольство России в Соединенных Штатах подчеркнуло, что все больше политиков в США осознают абсурдность обвинений, выдвинутых против россиянки Марии Бутиной, вылетевшей из Майами в Москву после ее депортации из США.
Взгляд.ру 20:27
Авто
Volkswagen представит новый Golf
Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.
Inc-news.ru вчера в 05:06
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду «Северного потока 2» для стран ЕС
Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта - обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".
РИА Новости 20:22
Космос
В России оценили значимость возвращаемой ракеты
На телеканале «Культура» оценили значимость возвращаемой ракеты.
Ореанда-Новости вчера в 16:51
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс вчера в 18:36
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Космос
Глава NASA сообщил дату высадки на Марс
Глава НАСА Джим Бриденстайн рассказал, когда, по его мнению, осуществима высадка людей на Марс.
Дилетант 23 октября в 04:51
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Кино
Драму «Портрет девушки в огне» покажут в Великом Новгороде
ВНовгороде.ру 11:22
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда 14:00
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости вчера в 10:20
Футбол
«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу
Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
РИА Новости 16:50
Футбол
Бывший тренер «Спартака» дал неутешительную характеристику Шюррле
Последние новости РПЛ В текущем сезоне Шюррле забил 2 мяча в 12 матчах за "Спартак".
Sport.ru 14:44
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Общество
Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»
Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
NewInform 07:15
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
Похоже, развод хорошо повлиял на певицу. Адель появилась на дне рождении давнего друга Дрейка и тут же поразила публику.
Lisa.ru 12:15
Армия и оружие
Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.
RT на русском 10:19
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК вчера в 05:58
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма 12:38
Здоровье
Конференция ведущих кардиохирургов страны началась в Нижнем Новгороде
Пословам столичного профессора Автандила Бабунашвили, для проведения Всероссийской конференции и мастер-класса кардиохирургов был выбран именно нижегородский регион, потому что в здесь постоянно растет и число успешных операций на сердце, и мастерство специалистов.
MedikForum.ru 09:25
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 вчера в 15:09
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21