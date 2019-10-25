Экономика

РБКРБКОрешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

«Готов»: Орешкин вызвался платить прогрессивный налог на доходы

Царьград17:07

Министр Орешкин оценил идею о снижении налогов для части россиян

URA.Ru16:20

Орешкин заявил, что готов платить подоходный налог по повышенной ставке

ПРАЙМ16:01

Орешкин заявил, что лично готов платить повышенный НДФЛ

Газета.Ru15:56

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

РБК15:54

Орешкин готов платить более высокий НДФЛ, но к его дифференциации относится осторожно

ТАСС15:43

Максим Орешкин высказался по поводу прогрессивной шкалы налогообложения

53 новости16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Хоккей

Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла

Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.
Inc-news.ru 13:02
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр 08:11
Происшествия

В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

РИА Новости 11:11
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Мария Бутина может вылететь в Россию в ближайшие часы

Вести.Ru 13:26
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Здоровье

Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен

Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.
Вечерний курьер 14:43
Футбол

Комбаров назвал Сталина культовым вождем

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:56
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 15:05
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Экономика

Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 16:00
Футбол

«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу

Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
РИА Новости 16:50
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru 11:23
Армия и оружие

Минобороны России рассказало о ситуации на северо-востоке Сирии

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности", — сказал Бакин.
РИА Новости 16:27
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru 08:28
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Происшествия

После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских

После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Газета.Ru 11:21
Автоспорт

Гран-при Мексики. Квят стал шестым во второй практике

На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика.
Вести.Ru 17:23
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес

«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах

На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.
Суть событий 07:17
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru 16:26
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия 23 октября в 20:50
Музыка

Little Big выступили в защиту животных в новом клипе

Группа Little Big выступила в защиту бездомных животных в новом клипе Rock—Paper—Scissors.
Культуромания 05:55
Армия и оружие

Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины

Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное