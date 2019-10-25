Экономика

РБКРБКОрешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками. В прошлом году президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.
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с чего всё началось

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБКвчера в 15:54

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Министр экономразвития РФ: я готов платить более высокий подоходный налог

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URA.Ruвчера в 16:20

Орешкин заявил, что готов платить подоходный налог по повышенной ставке

ПРАЙМвчера в 16:01
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Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 17:56
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В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

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Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
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«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
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Интерфакс 24 октября в 18:36
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«Бриллиантовые глаза» РФ знают правду о катастрофе MH17, заявил Гусев

«Россия располагает системой «Бриллиантовые глаза» — это 24 низкоорбитальных спутника на высоте порядка 70-100 километров, которые ведут постоянное наблюдение за всей территорией РФ и рядом других государств», — заявил Гусев, отмечая, что эта система «досконально показала, как разворачивались события в Донбассе перед ударом по самолету».
NewInform 24 октября в 13:56
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
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Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Транспорт

Минтранс предложил ввести оплату проезда пустыми бутылками

Министерство транспорта России предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.
Известия вчера в 11:34
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Политика

Трамп раскритиковал новые iPhone из-за отсутствия кнопки

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что старые модели iPhone с кнопкой Home (" Домой") были более удобными.
Известия 00:19
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Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели вчера в 15:25
Общество

В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии

Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
Российская газета 00:10
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Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
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Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
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TSMC уже приступает к строительству 3-нм фабрики

Согласно источникам в DigiTimes, TSMC приобрела 30 гектаров земли в Научном парке Южного Тайваня, чтобы начать строительство своих заводов, которые, как предполагается, в 2023 году начнут массовое производство с соблюдением 3-нм норм.
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Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»

Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
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Армия и оружие

«Би-би-си» сообщила об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок

В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».
РБК вчера в 23:06
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Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»

"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Слуцкий впервые высказался после скандала с оскорбившим его игроком

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий впервые высказался после отстранения игрока Решедли Базар от тренировок с основным составом.
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В Крыму построят курортные автодороги

В министерство транспорта России республиканское ведомство направило предложение построить юго-восточный обход Симферопоя.
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Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии

Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
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Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

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В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

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Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной

Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
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