Экономика
РБКОрешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками. В прошлом году президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.
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с чего всё началось
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.РБКвчера в 15:54
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«Россия располагает системой «Бриллиантовые глаза» — это 24 низкоорбитальных спутника на высоте порядка 70-100 километров, которые ведут постоянное наблюдение за всей территорией РФ и рядом других государств», — заявил Гусев, отмечая, что эта система «досконально показала, как разворачивались события в Донбассе перед ударом по самолету».
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Транспорт
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Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что старые модели iPhone с кнопкой Home (" Домой") были более удобными.
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Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Гаджеты
TSMC уже приступает к строительству 3-нм фабрики
Согласно источникам в DigiTimes, TSMC приобрела 30 гектаров земли в Научном парке Южного Тайваня, чтобы начать строительство своих заводов, которые, как предполагается, в 2023 году начнут массовое производство с соблюдением 3-нм норм.
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Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Армия и оружие
«Би-би-си» сообщила об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок
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Сергей Шнуров вступился за уроженца Пензы в шоу «Голос»
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«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Слуцкий впервые высказался после скандала с оскорбившим его игроком
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий впервые высказался после отстранения игрока Решедли Базар от тренировок с основным составом.
Транспорт
В Крыму построят курортные автодороги
В министерство транспорта России республиканское ведомство направило предложение построить юго-восточный обход Симферопоя.
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Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
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Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.