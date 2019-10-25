Экономика
РБКОрешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками. В прошлом году президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.
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с чего всё началось
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.РБКвчера в 15:54
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Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида
«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК вчера в 13:20
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Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
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Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Происшествия
В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек
Восемь сослуживцев застрелил военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со сслыкой на Минобороны РФ.
Республика Татарстан вчера в 08:26
Армия и оружие
Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
RT на русском 03:10
Футбол
«Ахмат» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и тульский "Арсенал" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России.
МК-Спорт 11:37
Футбол
«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу»
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Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 09:53
Футбол
Тедеско поделился впечатлениями от матча «Ювентус» — «Локомотив»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в ходе пресс-конференции отметил, что смотрел матч группового турнира Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив», однако не представляет, какого плана на игру будут придерживаться железнодорожники.
Спорт-Экспресс 07:14
Общество
Мария Бутина вернулась на Родину
После отбывания срока власти США выслали её из страны. В Россию Бутина прилетела рейсом SU 111.
REGNUM 05:11
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
РИА Новости 09:49
Происшествия
В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата
В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.
Российская газета 08:32
Музыка
Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам
Взгляд.ру вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк придет на шоу Андрея Малахова
Стало известно, кто ведет аккаунт в Инстаграме в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, как ранее сообщалось, диагностировали рак головного мозга.
Петербургский дневник 24 октября в 04:21
Наука
Загадочные барельефы доколумбовой эпохи найдены в туннелях Монтесумы
Загадочные рисунки и барельефы (всего одиннадцать изображений) доколумбовой эпохи найдены учеными-археологами в туннелях Монтесумы (Мексика), информирует пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH).
Ugpressa.ru 09:19
Экономика
Судебных приставов ограничат в праве списывать деньги со счетов
В законодательство в ближайшее время могут быть внесены поправки, которые ограничат право судебных приставов списывать деньги со всех счетов должника в счет погашения долга.
Дума ТВ вчера в 06:28
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Футбол
Фанаты «Суонси» поиздевались над смертью Салы
Болельщики «Суонси» перед матчем Чемпионшипа против «Кардиффа» распечатали посадочный талон погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы.
Metaratings 10:31
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Общество
На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»
Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Газета.Ru 11:28
Авто
Land Rover Defender получит 500-сильный мотор от BMW
Появились сведения о том, что подразделение Special Vehicle Operations (SVO) ведет работу над «заряженной» моделью нового Land Rover Defender.
Тарантас Ньюс вчера в 13:26
Общество
Еще один гей рассказал о пытках в Чечне
Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика
Путин и Макрон обсудили договорённости России и Турции по Сирии
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-турецкие договорённости по Сирии.
RT на русском 09:51
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58