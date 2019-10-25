Экономика
РБКОрешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками. В прошлом году президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.
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с чего всё началось
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.РБК25 октября в 15:54
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Орешкин готов платить более высокий НДФЛ, но к его дифференциации относится осторожно
ТАСС25 октября в 15:43
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Ugpressa.ru вчера в 23:39
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Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия
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В Татарстане у родителей забрали девятилетнюю девочку весом 7 килограммов с ДЦП. Об этом сообщает "Татарстан 24".
РЕН ТВ вчера в 12:23
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Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда вчера в 03:48
Экономика
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Ведомости вчера в 20:01
Гаджеты
SK Hynix в третьем квартале провалила всё что можно
Южнокорейская компания SK Hynix опубликовала информацию о работе в третьем квартале 2019 календарного года, который закончился для неё 30 сентября.
3DNews 25 октября в 06:38
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Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
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Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф
Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:41
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News.ru 26 октября в 23:42
Происшествия
В Карелии автобус с детьми упал в кювет
РБК вчера в 17:17
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«Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ, несмотря на два очка Панарина
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Другие утверждает, что откладывают денежные средства на свою старость. Однако не все отказались от желания не тратить сбережения на отпуск.
Газета.Ru 01:42
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
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Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
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Армия и оружие
Reuters: обнаружить главаря ИГ помогла слежка за его помощником
Местонахождение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, предположительно уничтоженного в результате спецоперации сил США в провинции Идлиб, было установлено благодаря содействию одного из его основных помощников.
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Политика
Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»
Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
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В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
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РИА Новости вчера в 22:19
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
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Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
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Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
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В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском вчера в 18:59
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Киевский политолог заявил об угрозе ликвидации Украины
Украина всем надоела, есть угроза, что страну «ликвидируют» из-за серьезного политического конфликта.
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