Экономика

РБКРБКОрешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками. В прошлом году президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.
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с чего всё началось

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК25 октября в 15:54

Подробнее о событии

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Life.ru26 октября в 08:55

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

РБК25 октября в 15:54

Министр Орешкин оценил идею о снижении налогов для части россиян

URA.Ru25 октября в 16:20

Орешкин заявил, что готов платить подоходный налог по повышенной ставке

ПРАЙМ25 октября в 16:01

Орешкин заявил, что лично готов платить повышенный НДФЛ

Газета.Ru25 октября в 15:56

«Готов»: Орешкин вызвался платить прогрессивный налог на доходы

Царьград25 октября в 17:07

Орешкин готов платить более высокий НДФЛ, но к его дифференциации относится осторожно

ТАСС25 октября в 15:43
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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

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Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

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Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС вчера в 09:34
Общество

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
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Длина затора превышает восемь километров. Несколько машин столкнулись на КАД в сторону Кронштадта со стороны Ломоносова.
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«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

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SK Hynix в третьем квартале провалила всё что можно

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Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия 25 октября в 21:26
Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
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Цена на гречку почти вдвое выросла за год в Алтайском крае

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Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Происшествия

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Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
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Экономика

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
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Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте

Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Красная весна 26 октября в 08:03
Наука

Квантовое превосходство

Зарождение Идея квантового компьютера появилась около 40 лет назад в работах советского ученого Юрия Манина, но была вскоре независимо и в существенно более четком виде сформулирована Ричардом Фейнманом.
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Политика

Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
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В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
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Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство

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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
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Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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Авто

Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
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ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
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