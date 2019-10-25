Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.

с чего всё началось

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками. В прошлом году президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.

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