Экономика
РБКОрешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками. В прошлом году президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.
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с чего всё началось
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.РБК25 октября в 15:54
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Орешкин готов платить более высокий НДФЛ, но к его дифференциации относится осторожно
ТАСС25 октября в 15:43
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По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
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Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
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Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
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Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
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После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.